巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮南華社區一處邊坡遭不法業者違規堆置土石，4月初暴雨大量石塊沖入週邊住戶，縣府勒令停工，全案也由檢警調查中，不料，7日不肖業者趁著巴威颱風來襲前，假借清運和復原土地名義，連續違規搬運、篩選礫石，檢方指揮警方當場逮捕2名怪手司機，依詐欺和竊盜罪嫌法辦，查扣怪手等9部機具並強制移置保管。

▲苗栗縣通霄鎮南華段違規採取砂石，檢警逮捕2名司機、查扣9部怪手。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄鎮南華段數筆土地，今年初陸續遭不肖業者屯積土石，4月4日降下暴雨，違規堆置的土石沖入民宅，居民家園飽受威脅苦不堪言，多位民代接獲陳情，頻頻要求縣府和警方強硬處理。縣府先前將不法行為人函送法辦，但未對現場予以改善，檢方指揮警方拘提行為人到案移送地檢署；縣府也緊急調派怪手機具進場，挖掘出引水道宣洩積水。

不過，不肖面對檢警和縣府的持續取締措施，相關人員仍無視查處作為及地主明確反對、制止施工，7日下午15時許，竟趁著巴威颱風侵襲之前，竟再次進場從事偷偷挖掘及篩選礫石，涉嫌非法竊取土地資源等情事，且颱風汛期將至，枉顧附近居民安全，持續破壞地形地貌。

警方接獲民眾報案，稱不肖業者假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石，立即會同苗栗縣政府工商發展處、水利處及通霄鎮公所等單位辦理聯合會勘，到場時發現仍有2名男子操作挖土機及篩選礫石機，從事挖掘、篩選礫石等作業，勒令停止施工。

警方說，全案報請苗栗地檢察署偵辦，依法逮捕2名涉嫌人及查扣現場作業機具，包括挖土機7部、篩石機1部及碎石機1部等證物，為防止危害發生，警方將所有機具全部查扣並移置警察局苗栗、竹南拖吊場保管。