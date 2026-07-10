母載病女拜拜卻出事！途中撞路邊機車　副駕37歲女兒當場死亡

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉中和路9日下午發生一起特殊交通事故，一名63歲陳姓女子駕駛自小客車，載著長期臥病在床的37歲紀姓女兒外出拜拜，途中撞上停放路邊的機車。警方到場發現紀女在副駕駛座已呈現疑似死亡徵候，救護人員確認已明顯死亡，未送醫，陳女未受傷且酒測值為零。由於確切死因仍待釐清，已報請屏東地檢署相驗。





▲新園鄉中和路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局於9日下午4時接獲屏東縣新園鄉港西村中和路發生一起交通事故，立即派員到場處理，發現63歲陳姓女子駕駛自小客車，右前座搭載37歲紀姓女兒，車輛發生事故後停於現場，原本停放在路旁的機車被撞倒在地。

警方表示，陳女並未受傷，經實施酒測，酒測值為零，排除酒駕情形。不過，員警檢視車內時，發現副駕駛座紀姓女子已呈現疑似死亡徵候，立即通知消防救護人員到場，經救護人員確認已明顯死亡，因此未送醫。

警方初步了解，紀姓女子因長期臥病在床，當天下午由居住高雄市的媽媽開車載往屏東拜拜，不料途中發生事故，並在車內被發現死亡。

至於紀女是在事故前即已失去生命跡象，或是否因其他因素死亡，仍有待進一步調查。警方已報請屏東地方檢察署檢察官相驗，以釐清確切死因，全案仍在調查中。