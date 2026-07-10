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颱風「天災不可抗力」天條破了　丹娜絲受災戶告贏獲國賠7.6萬

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲去年7月颱風丹娜絲襲台，南部受災嚴重。（圖／記者蘇晏男攝）

記者許權毅／台中報導

「天災是不可抗力因素，不能國賠」是常見主張，台中地院近日一件判決卻認為，就算遇到天災，還是要看當下情況，才能判斷責任歸屬。去年7月7日丹娜絲颱風侵台，台中市放了颱風假，當天北屯區發生樹倒壓屋案件，屋主提出國賠求償，法院認定當天確實風雨不強，樹倒可能不是颱風害的，負責維護的農業部水利署有疏失，判國賠7.6萬。

蔡姓屋主主張，去年7月7日丹娜絲颱風侵台當天，台中市雖宣布停止上班上課，但是當天沒有「狂風暴雨」，結果一棵樹木卻在無風雨至輕微風雨情況下，倒塌壓毀自家。蔡男認為，農業部水利署平時就疏於整理維護該樹，也沒有修剪枯枝或加固，加上該樹緊臨民宅，應該多加檢查。

蔡姓屋主說，該樹木突然倒塌，導致房屋損毀，包含修繕費用等等，合計11萬9175元，向農業部水利署求償遭拒絕，因此提出國家賠償請求。

農業部水利署則說，當天已經宣布停止上班上課，根據中央氣象署資料顯示，台中氣象站於當月累積雨量高達1177.5毫米，是台中氣象站近百年平均值的4倍，創下21年新高。

水利署說，該樹是因為丹納絲颱風、連日豪雨影響，在不可抗力介入所造成，並非水利署對於公共設施有管理缺失，應該不負國家賠償責任。

台中地院說，所謂不可抗力因素介入，需客觀上有國家無法及時修護、應變、進行必要措施，才能主張免責。本件事發當下，雖然有颱風來襲，但農業部水利署仍可以藉由氣象預報得知颱風強度，從而事先對樹木加固，以防止樹木無法承受風雨傾倒。

中院說，農業部確實有對於樹木管理上，沒有採取必要措施，防止事故發生，不能主張免責。況且，細看中央氣象署資料，當日事發處台中市北屯區累積雨量為82.5毫米（大雨等級），最大瞬間風速僅3.7m/s（3級微風），足以證明，該樹木倒塌並非丹納絲颱風導致之不可抗力因素。

綜上，認定農業部水利署應負國賠責任，該鐵皮房屋以1折殘值計算，加上吊車、清運、工程費等合計7萬6650元得以請求，可上訴。

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