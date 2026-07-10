美日預測巴威「11日白天」影響台灣最劇！　南方海面又現熱帶擾動

▲日本氣象廳10日上午9時預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

中颱巴威（Bavi）持續向北北西移動，暴風圈正逐漸逼近沖繩海域。根據日本氣象廳與美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測，巴威颱風預估將從台灣北部海域掠過，最靠近台灣的時間點將落在明（11）日清晨至下午；值得注意的是，氣象廳同時觀測到南方海面另有「熱帶擾動」正在發展中，為接下來的天氣型態再添變數。

美日預報路徑出爐 11日清晨至下午最接近台灣

關於巴威颱風的後續走向，美日兩大氣象機構的預測路徑也已出爐。日本氣象廳預估，颱風將在10日晚間6時來到宮古島南南東方約290公里處，並於11日清晨抵達石垣島東北東方近海。若換算成台灣時間，11日清晨5時左右，颱風中心就會來到台灣東北方近海，開始對台灣北部海域構成威脅。

另一方面，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）的預測模型同樣顯示，巴威颱風將以西北轉北的弧線路徑，沿著台灣北部海域通過。從美軍圖資標示來推算，颱風最接近台灣的時間點大約落在台灣時間11日下午2時。

▲美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預估路徑。（圖／翻攝自JTWC）



綜合兩大機構的數據分析，巴威颱風的中心預期不會直接登陸台灣，但11日（週六）清晨至下午這段期間，將是颱風距離台灣最近的時刻，預計隨後便會逐漸減弱並朝中國大陸華北地區前進。民眾在防範巴威颱風外圍環流之餘，也請隨時留意最新的氣象預報。

南方海面「熱帶擾動」成形 後續發展成觀察重點

根據日本氣象廳公布的天氣圖顯示，10日晚間南方海面上預計將出現一個低壓帶。根據最新的電腦風雨模擬預測，13日之後該低壓帶將逐漸發展出熱帶擾動，並持續在南方海面上朝北移動。

不過，這個新生成的熱帶擾動未來的發展強度與預測路徑仍有極大的變數。其是否會進一步增強為熱帶性低氣壓甚至颱風，又或是對台灣後續天氣造成影響，仍需持續密切觀察。

極強勢力侵襲 沖繩首當其衝迎13米狂浪

根據10日清晨6時的觀測數據顯示，巴威颱風正以每小時20公里的速度向北北西前進。其中心氣壓為935百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風更高達每秒60公尺，整體結構相當扎實。

氣象廳警告，隨著颱風步步進逼，沖繩地區10日傍晚起將狂風大作，預計到11日為止，甚至可能出現導致部分房屋倒塌的猛烈風勢；沿海地區更預估將掀起13公尺高的恐怖巨浪。

當局呼籲當地民眾嚴防大雨可能引發的土石流、暴潮積水以及海水倒灌等重大災情，並盡速至堅固建築物內避難。