巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

▲巴威移動變慢，風雨影響時間恐比預期長；點圖可放大。（圖／翻攝自臉書／天氣即時預報）

記者柯沛辰／台北報導

巴威持續逼近台灣，儘管強度減弱為中颱，但廣大環流仍未明顯縮小。民間氣象交流平台「天氣即時預報」表示，巴威移動速度有偏慢跡象，恐讓風雨影響時間拉長，全台都會感受到廣大環流風場。

臉書粉專「天氣即時預報」發文表示，巴威目前朝「西北至西北西」方向前進，但因導引氣流偏弱，颱風移動速度有偏慢跡象，風雨影響時間將比預期長，預計今天（10日）下午至周日（12日）上午影響最顯著。

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根據氣象署及歐洲ECMWF模擬，各地風雨在不同時間有所差異：

北部、宜蘭：今天下午至周六下午。

中部平地、澎湖、金門：今天下午到周日凌晨。

中南部山區：周六上午至周日深夜。

南部平地、花蓮：周五下午至周日凌晨

台東：周六清晨至周日清晨。

連江：周六上午到周日上午。

▲儘管巴威減弱為中颱，廣大環流仍未明顯縮小。（圖／氣象署）

「天氣即時預報」總結，愈往北，風雨都愈明顯；愈往山區，雨愈明顯；愈往南，則偏向有風雨較少。由於颱風環流廣大，包含「北部、宜蘭、西部沿海、較高山區」都是強風注意區域，愈往「北」風勢愈大。

雨勢方面，最接近颱風的「北部、宜蘭」無論平地、山區，雨勢都將相當明顯；也因颱風環流廣大影響，「中南部山區」山脈也將有明顯地形性降雨。

儘管今天停班停課區域侷限於「苗栗以北、宜花」，其他有上班上課區域（如中南部）在「下班下課時」就會感覺到明顯風勢，可謂是「山雨欲來風滿樓」。