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女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

前北醫婦產科名醫劉偉民因過失致死遭判刑1年4月，但這非其第一次發生醫糾，有女子因卵巢水泡尋求其幫助，卻在術後因腸穿孔引發嚴重腹膜炎。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

▲前北醫婦產科名醫劉偉民因過失致死遭判刑1年4月，但這非其第一次發生醫糾，有女子因卵巢水泡尋求其幫助，卻在術後因腸穿孔引發嚴重腹膜炎。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT提供，下同）

前台北醫學大學附設醫院知名婦產科醫師劉偉民，因以達文西手術處理病患卵巢癌復發腫瘤，病患最終死亡，劉偉民遭台北地方法院依過失致死罪判處有期徒刑1年4月。但這卻非劉偉民第一次發生醫療糾紛，2016年一名A姓女子因右側卵巢水泡在朋友介紹下前往北醫就診，卻在進行第2次手術時，其左側腸穿孔引發嚴重腹膜炎，更一度休克，好不容易撿回一條命後，卻在2024年因前次手術造成的腹膜損傷，導致腸扭轉阻塞，腸道一度跑到腹膜外！

A小姐在進行第二次手術，摘除右側卵巢與雙側骨盆淋巴，術後卻出現劇烈疼痛與嚴重不適，腹部鼓脹如籃球，才被發現為左側腸穿孔引發嚴重腹膜炎。（圖／民眾提供）

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▲A小姐在進行第二次手術，摘除右側卵巢與雙側骨盆淋巴，術後卻出現劇烈疼痛與嚴重不適，腹部鼓脹如籃球，才被發現為左側腸穿孔引發嚴重腹膜炎。

現年44歲的A小姐回憶起當時狀況表示，由於自己晚唸大學，2016年4月在即將畢業之際，因腹痛就醫，原以為僅是單純的盲腸炎，卻被發現因右側卵巢長出一顆9.2公分的水泡，隨後壓迫腸道造成憩室炎，A小姐也在朋友的介紹下，前往北醫尋求婦產科名醫劉偉民的協助。

就診後劉偉民經過超音波診斷後，認為該水泡疑似為低惡性腫瘤，保險起見仍需以手術切除，並建議以達文西手術進行，費用粗估為22萬元，但對當時才剛要畢業的A小姐來說幾乎無力負擔，最終在多方考量下，希望醫師以腹腔鏡手術進行。同年5月，A小姐便進行腹腔鏡手術，手術相當成功，順利摘除水泡，並經化驗後，被告知水泡已有組織增生情形，恐會惡化，因此建議在進行第二次手術，將右側卵巢與雙側骨盆淋巴預防性切除。

二次手術前，A小姐指出，當時仍不斷被建議以達文西手術進行，但考量到實在無力負擔，因此仍堅持以腹腔鏡進行，並將手術排在同年7月。第二次手術結束後，其在恢復室醒來時卻感受到腹部劇痛，強烈的痛楚讓A小姐甚至向護理師表示願意自費止痛，但隨著他轉入普通病房後，疼痛卻幾乎沒有改善，伴隨而來的還有無法排氣、腹部腫脹到如籃球大小，並有持續不斷嘔吐、發燒等情形，意識更也時而清醒時而模糊。

由於嚴重腹膜炎伴隨敗血性休克，A小姐一度被發出病危通知單。（圖／民眾提供）

▲由於嚴重腹膜炎伴隨敗血性休克，A小姐一度被發出病危通知單。

在意識到A小姐的症狀有異，院方緊急將A小姐的嘔吐物拿去化驗，發現裡面有出血情形，先是對其進行腹部探測，驚見A小姐腹部已出現嚴重腹膜炎，緊急改為傳統開腹手術，將其推入手術室急救。等到A小姐再恢復意識時，已是2天後在加護病房時，醒來的A小姐身上插滿管線，這時她才知道她因左側腸穿孔引發嚴重腹膜炎與敗血性休克，腹腔內充滿糞便與膿液，院方一度發出病危通知，被緊急轉往急症外傷外科才撿回一條命。

儘管鬼門關前走一遭，但A小姐在復原的過程卻相當艱辛，其在加護病房住了12天後，才被轉往普通病房，在住滿1個半月後才勉強能出院，但因腸穿孔引發的腹膜炎，手術中把腸子拿出清洗，因此被迫裝上「人工肛門」，在等待復原的半年期間內，每個禮拜還得負擔約8、9000元的人工造口醫材費用，並在持續回診後，還得再次進行手術，將造口關閉，更是在手術3個月後才能正常走路。

等A小姐好不容易恢復一點力氣時，與北醫進行協調會，但北醫堅決否認手術有人為疏失，劉偉民更表示是因其「腸道脆弱」，才會導致左上腹部靠近乙狀結腸位子穿孔，在後續過程中也未見劉偉民出現，僅在第二次手術時見到劉偉民，隨後便是因嚴重腹膜炎推入手術室內於加護病房內時，劉偉民曾來探視，便再無下文。北醫在協調會上也拿出一張50萬元的欠費單，詢問A小姐是否願意和解，當場遭A小姐拒絕，該協調會隨後也不了了之，但北醫卻也默認並未追討A小姐總計50萬元的醫藥費，並同意負擔其後續的回診費用。

2024年A小姐再因腹痛前往就醫，被發現其因過去手術造成 腹壁破洞長達14公分，並有腸道位移發生腸扭轉與阻塞，不得不再次接受手術。（圖／民眾提供）

▲2024年A小姐再因腹痛前往就醫，被發現其因過去手術造成 腹壁破洞長達14公分，並有腸道位移發生腸扭轉與阻塞，不得不再次接受手術。

但事件卻還未結束，在該重大手術的8年後，2024年4月，A小姐再度因腹痛前往就醫，卻被發現因手術的大範圍開腹造成腹膜損傷，導致腹壁出現15公分寬的巨大缺損，部分腸道已突出至腹壁缺損處，幾乎在皮膚之下，更因此發生腸扭轉與阻塞，確診「切口疝氣」，但因其過往大手術的緣故，不少醫院擔心醫糾，強烈建議A小姐回到原醫院就診，讓A小姐再次躺上手術台，沿著過去的傷口再次剖腹，以人工網膜固定腹膜，將位移的腸道復原。

A小姐也無奈感嘆，幾次重大手術讓她感受到生命無常，且不知後遺症到底何時會來，肚子上的疤痕幾乎難以復原，也因手術後應避免腹部用力，「束腹成了我的陪伴」。

儘管當時住院時，曾有住院醫師在換藥時，小聲堅定的告訴她「要好好活下去，出院後一定要追究」，但都因礙於當時身體仍需復原，且也有經濟壓力而並未再對院方或劉偉民提起任何訴訟，直到如今有力氣也有能力提告時，卻早已過了追溯期，難以在訴訟上討回公道，事後詢問相關醫療專業人士，均被告知「人為疏失成分較高」，且有法界人士透露：「切除右側卵巢的手術風險告知內容內均未有腸穿孔一項，可見腸穿孔並非手術常見之風險」。A小姐如今只能希望透過分享自身案例，讓相關被害人務必記得要捍衛自身權益。

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