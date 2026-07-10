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美完成航空業國安調查！　川普「暫緩課徵」商用飛機新關稅

▲▼美國總統川普6日在白宮出席玫瑰園俱樂部午餐會。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國商務部9日表示，針對進口商用飛機、噴射引擎及零件的調查已經完成。調查結果顯示，相關外國進口商品確實引發了美國的國家安全疑慮；不過，白宮方面指出，川普政府目前並不打算對此祭出新的關稅措施。

太依賴外國供應鏈引發國安疑慮

根據《路透社》報導，這項從去年開始進行的調查報告指出，美國飛機製造業太過依賴外國供應鏈，這不僅引發了國家安全疑慮，報告中也點出進口飛機零件在品質控管以及仿冒品方面存在著風險。

針對這項調查，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）建議，不要立即實施關稅。

報告內容也提到，來自低成本外國供應商的競爭壓力，迫使美國企業凍漲工資或限制招募，這使得飛機製造業的工作與其他產業相比，變得比較沒有吸引力。

航空業強力遊說　川普下令展開6個月談判

在美國航空業的強力遊說之下，川普政府曾於去年短暫對航空業徵收關稅，但隨後同意在貿易協定中，將飛機與零件豁免於關稅之外。

根據《1979年民用航空器貿易協定》，飛機及零件一直享有免關稅待遇，這也為美國航空業帶來每年高達750億美元的貿易順差。

為了改善現狀，總統川普已指示與貿易夥伴展開談判，以解決外國進口產品對美國商用航太產業健全發展所造成的影響。川普也表明，如果雙方在六個月內未能達成協議，他可能就會採取進一步的行動。

業界齊警告：關稅恐衝擊票價與飛航安全

事實上，川普一直將推銷波音（Boeing）飛機視為貿易協定中的重要環節，也經常公開誇耀自己協助將多少架飛機賣給外國。

針對關稅問題，達美航空（Delta Air Lines）與美國主要貿易團體去年就曾發出警告，強調若實施飛機關稅，不僅會對機票價格產生衝擊，更會影響飛航安全以及整體供應鏈。空中巴士美洲公司（Airbus Americas）去年同樣示警，直指關稅將會讓美國的飛機製造業陷入危機。

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