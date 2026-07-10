明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標

▲巴威颱風各縣市侵襲機率。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中颱巴威陸警發布，預期今晚到明天白天對台灣影響最明顯。根據氣象署上午最新風雨預報指出，今晚風力達到停班課標標準的有12縣市、24小時雨量達到標準的則有6縣市。

今（10日）天有10個縣市停止上班、停止上課，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣以及連江縣。

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▲巴威颱風24小時累積雨量預測。

雨量達標涵蓋桃竹苗中投

根據中央氣象署今早公布的累積雨量圖顯示，除了宜蘭縣外，桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區等地的雨量預測也都達到停班課標準。

在風力預報部分，今晚6時至明天凌晨0時風力達標地區，包含基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮，此外還包括恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上、山區24小時累積雨量達200毫米及平地達350毫米，且有致災之虞就達停班課標準，不過是否停班停課，最終仍以各縣市政府決策為準。