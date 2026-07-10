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北約峰會超狂伴手禮！　艾爾段送「左輪手槍+子彈」各國領袖嚇傻

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）大手筆送給每位與會的北約領袖一把左輪手槍及6發子彈。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段送給每位與會的北約領袖一把左輪手槍及6發子彈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

身為國家元首，如果收到一把真槍和六發子彈作為禮物，到底該怎麼辦？北約（NATO）領袖們在土耳其安卡拉峰會落幕後，就碰上了這個讓人傷透腦筋的難題。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）大手筆送給每位與會領袖一把左輪手槍，讓各國代表團的維安團隊大喊吃不消。

紅盒裝「左輪手槍+6發實彈」 英相搭機才透露

根據《衛報》報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）是第一位對外透露這份「超狂大禮」的領袖。在結束兩天的安卡拉行程、搭機返國的途中，施凱爾向外界表示，他與其他賓客都收到了一把刻有自己名字的左輪手槍。

據了解，這把槍被裝在一個內襯為黑色的紅盒子裡，旁邊還附上了6發實彈，以及一張讓這批武器得以豁免出口管制的證明文件。

匈牙利總理馬扎爾（Péter Magyar）也在社群平台X上發文驚呼，「艾爾段總統在北約峰會上送了一份很不一樣的禮物：一把刻有我名字的麥格農（Magnum）左輪手槍，還附帶彈藥。」

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透）

嚇壞維安團隊　比利時總理急交機場警察

這份「驚喜」顯然讓不少國家的維安人員嚇出一身冷汗。比利時總理德韋弗（Bart De Wever）直到飛機降落比利時後，才得知禮物的真面目。官員透露，總理當時嚇了一跳，立刻將槍枝交給機場警察，鎖進安全的保險箱內，並按照相關程序處理。

不僅如此，德韋弗的維安團隊還得「順便」幫忙處理歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）收到的左輪手槍，引發了一連串維安與外交禮節上的麻煩。

范德賴恩的發言人則表示，她對艾爾段的禮物表達感謝，但這把槍後續將被解除武裝，並捐贈給軍事博物館。

波蘭警長曾遭「禮物」炸傷　各國為運送傷透腦筋

在處理這批槍枝時，各國更是小心翼翼。波蘭警政署長2022年12月曾從烏克蘭帶回一把作為禮物的反戰車榴彈發射器，沒想到該武器竟在辦公室爆炸，不僅讓他受傷，還把華沙的警察總部炸得滿目瘡痍。

這一次，收到槍的波蘭總統納羅茨基（Karol Nawrocki）幕僚趕緊向媒體掛保證，「我們敢肯定，絕對不會有人去開這把槍。」

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）大手筆送給每位與會的北約領袖一把左輪手槍及6發子彈。（圖／路透）

▲這把槍被裝在一個內襯為黑色的紅盒子裡，旁邊還附上了6發實彈。（圖／路透）

由於各國槍砲管制法律不同，運送具有殺傷力的真槍絕非易事。目前，包含英國首相施凱爾、德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）及荷蘭總理傑頓（Rob Jetten）的槍，都暫時被留在土耳其首都。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）則是把槍帶走，但將彈藥留在了土耳其，且未說明原因；瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）的團隊則強調，必須依照所有適用的程序將武器運回瑞典。

峰會焦點大歪樓　土耳其總統府未回應

此次北約峰會的焦點原本聚焦在烏克蘭、伊朗，以及與美國總統川普（Donald Trump）的關係，但這份突如其來的禮物卻讓許多代表團一頭霧水。

雖然國家元首在國際場合互贈禮物是常態，但像這樣需要層層防範的「交換禮物」卻極為罕見。大家都在問：到底為什麼要送這種禮物？對此，土耳其總統府目前尚未做出任何回應。

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