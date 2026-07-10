巴威陸警新北宜花警戒！　氣象署最新說明：總雨量上看900毫米

▲氣象預報中心科長林伯東。（圖／翻攝自YouTube／氣象署）

記者柯沛辰／台北報導

巴威來勢洶洶，氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，並在上午6點40分召開記者會說明。根據最新預測，巴威有持續減弱趨勢，但今天午後風雨漸大，今晚到明天白天將是影響最劇烈時刻、北部地區總雨量上看900毫米。

巴威最新動態

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氣象預報中心科長林伯東表示，巴威今天清晨6時的中心位在鵝鑾鼻的正東方約720公里，正持續以每小時大約20多公里的速度，朝西北前進，預計明天（11日）清晨，中心位置就會來到台北的正東方約300公里的海面上。

▲氣象署針對巴威發布海、陸警。（圖／氣象署，下同）

由於陸地威脅持續增加，氣象署今晨5點半發布了海上、陸上颱風警報。海上部分，台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼）、巴士海峽；陸上部分，新北、宜蘭、花蓮應加強戒備。

巴威從昨晚（9日）起持續減弱，目前是中度颱風，中心風速每秒45公尺，7級風的暴風半徑還是380公里，預測逐漸接近台灣的過程中，強度及暴風圈還有略為縮小、減弱的趨勢。

對台影響

降雨部分

今天下午開始，北部山區、中南部山區雨勢漸大，到了今晚到明天白天，將是巴威影響最劇烈的時候，預計北部、宜蘭山區、中部山區都可能有豪雨以上降雨。

未來24小時，北部會有豪雨以上降雨，分別是新北、宜蘭、苗栗、新竹降雨可能達350毫米以上，其他地區也會有局部大雨或豪雨。中部山區、花蓮縣山區，也可能有局部豪雨，南部山區則有局部大雨可能性。

隨著時間推移，巴威對台影響會愈來愈劇烈，基本上降雨明顯區域大致落在北部、中南部山區，新北、桃園、新竹、苗栗總雨量可達600至900毫米。台中、南投山區也可達到500至800毫米。

出現巨浪

林伯東指出，目前台灣周遭海面，浪高有增加趨勢，首當其衝的是東半部海面，目前在成功、台東、蘭嶼都已經觀測到接近6公尺浪高，東半部、馬祖及東沙島也都開始出現長浪，預計今晚浪高可來到2至4公尺，北部海面3至5公尺，東半部海面達6公尺以上，將持續發布巨浪告警。

風力部分

午後風力明顯變強，北部沿海可達8至9級，內陸可達5至6級，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、台東沿海地區陣風可達到8至9級。入夜後，風力更強，北部、中部、台南沿海可達9至10級強陣風，恆春半島也會增強到9至10級。

林伯東提醒，目前風勢、雨勢未起，但民眾還是要做好防颱準備，因為今天午後風勢、雨勢就會慢慢起來。