風雨未達標放颱風假挨酸「又要選舉了」　兩派吵翻

記者黃翊婷／綜合報導

中颱巴威持續逼近，預計今日（10日）晚間至明日（ 11日）對台灣影響最為劇烈。由於部分縣市未達停班停課標準仍宣布放颱風假，引發網友兩派意見論戰，其中律師林智群認為，可能會放了一個風和日麗的颱風假，醫師施景中則反問「今年是不是又要選舉了」；但也有另一派網友認為，這樣做反而可以讓民眾有更多時間進行防颱準備。

▲巴威颱風來襲，全台共有12個縣市宣布放颱風假，卻引發網友兩派意見論戰。（資料照／記者李毓康攝，非目前天氣狀況。）

全台12縣市宣布放颱風假

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針對巴威颱風，中央氣象署10日清晨5點30分已發布陸上颱風警報，全台有12縣市宣布10日停班停課，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣，其中台中市和南投縣停班停課時間為10日18:00至11日24:00。

▲10日晚上至11日白天降雨最明顯。（圖／氣象署）

風雨未達標準仍宣布停班課 原因曝光

不過，新竹市長高虹安坦言，新竹市10日上午6時至12時尚未達停班停課標準，但受到颱風外圍環流影響，傍晚風雨加劇恰好撞上民眾下班下課時間，考量到民眾的通勤及通學安全，同時也為了讓民眾有時間進行防颱準備，經市府團隊評估後，仍決定宣布停班停課一天。

台北市長蔣萬安也表明，巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次，台北市整體人口密度高，與周邊縣市通勤流動人口數多，經討論後，決定基於天然災害停止上班及上課作業辦法第4條第3款規定，宣布台北市10日停班停課。

網友兩派意見爭論

部分網友認為，颱風晚上才來，白天天氣受影響機率較小，部分縣市卻選擇放「全天」颱風假，令人感到不解。律師林智群直言，「政治人物怕得罪選民，結果就是放了一個風和日麗的颱風假」；醫師施景中也反問，「今年是不是又要選舉了？」

但也有另一派網友力挺地方政府決定，覺得這樣做能讓民眾有更多時間準備防颱，「給大家時間做應變讚讚」、「考量到通勤下班時間，真的是有為市民著想」、「可以好好準備物資防颱了」、「身為一個宜蘭台北的通勤族，我覺得超棒」。