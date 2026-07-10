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哈米尼國葬遇襲釀17死！　伊朗報復轟炸美中東4友邦

▲▼伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬典禮。（圖／路透）

▲伊朗前最高領袖哈米尼國葬典禮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的國葬典禮9日進入最後一天，未料美國與伊朗卻爆發新一輪猛烈交火。美軍針對伊朗一座核電廠周邊及鐵路網進行空襲，造成至少17人喪命；對此，伊朗隨即展開激烈報復，將怒火轉向美國在中東的區域盟邦，狂射數十枚飛彈與無人機轟炸科威特、巴林、卡達與約旦等4國的美國資產。

美軍空襲狂轟　哈米尼國葬遇襲釀17死

綜合外媒報導，美伊兩國的宿怨在過去48小時內急遽升溫，連續兩天爆發激烈交火。伊朗官方證實，美軍的空襲行動已奪走17條人命。

▲▼美國中央司令部（CENTCOM）針對伊朗不明地點發動攻擊。（圖／路透）

▲美國中央司令部（CENTCOM）針對伊朗不明地點發動攻擊。（圖／路透）

國營媒體進一步披露，美軍其中一波轟炸更是直接瞄準了連接首都德黑蘭與東部大城麥什赫德（Mashhad）的鐵路幹線，而麥什赫德正是哈米尼舉行喪禮儀式的所在地。

伊朗怒射飛彈反擊美4盟邦

面對美軍的強勢攻擊，伊朗也毫不示弱，立刻宣布恢復對美國駐紮在科威特、巴林以及卡達等地資產的軍事打擊。與此同時，美國的重要盟邦約旦也防空警報大作，約旦軍方隨後發布聲明指出，已成功在空中攔截8枚來自伊朗的飛彈。

▲▼美國中央司令部（CENTCOM）針對伊朗不明地點發動攻擊。（圖／路透）

▲美國中央司令部（CENTCOM）針對伊朗不明地點發動攻擊。（圖／路透）

針對伊朗的報復行動，一名不願具名的美國國防部官員於今日透露，伊朗這波發射的數十枚飛彈與無人機攻勢，最終「不是遭到攔截，就是未造成重大損害」，美軍方面並沒有傳出任何人員受傷。

荷莫茲海峽危機再起　全面開戰陰霾籠罩

這波瀕臨失控的衝突，導火線主要源自於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）日益緊繃的局勢，讓外界高度擔憂雙方恐將重演全面開戰的噩夢。事實上，美伊兩國才剛在今年4月達成停火，結束長達5週的激烈廝殺，並於6月簽署相關協議，沒想到如今戰火再度被點燃。

6天馬拉松喪禮落幕　新任最高領袖動向成謎

這場戰火爆發之際，正值伊朗舉國哀悼的關鍵時刻。哈米尼是在今年2月28日美國與以色列聯手開戰的首日，就與家人一同在遇襲中喪生。

▲▼伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬典禮。（圖／路透）

▲伊朗前最高領袖哈米尼國葬典禮。（圖／路透）

9日是哈米尼長達6天馬拉松式國葬的最後一日，遺體預計在他的家鄉麥什赫德入土為安。法新社記者在現場觀察到，大批身穿黑衣的哀悼民眾湧入街頭，群情激憤地高喊著要求「血債血還」。

伊朗國營電視台表示，由於現場擠滿了密密麻麻的人潮，官方只能緊急出動直升機護送哈米尼的遺體前往聖陵，預計在晚間正式舉行下葬儀式。

而各界目前也緊盯著哈米尼的兒子、也就是現任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的一舉一動，因為穆吉塔巴自從獲任命接掌大位以來，至今仍未在公眾面前露面，更讓中東的緊繃情勢增添了幾分詭譎氣息。

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