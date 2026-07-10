氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

▲巴威颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中度颱風巴威在今天清晨五點半正式發布陸上颱風警報，雖然強度持續減弱且路徑稍微北偏，登陸機率降低，但其龐大環流仍將在深夜接觸陸地，明晚才會逐漸脫離。民間氣象愛好粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，巴威颱風軌跡再度北修，雖然強度已經退回中颱，不過也有部分預報模式認為巴威通過宮古島附近時會短暫增強「但這項判斷不確定性較大」。

目前巴威颱風中心位於鵝鑾鼻東方七百二十公里的海面上，穩定向西北朝著台灣東北角方向移動。因為移動速度稍微放慢，暴風圈接觸陸地的時間也將延後到今天深夜左右。

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各國路徑往北修正

民間氣象愛好粉專「台灣颱論壇｜天氣特急」發文指出，巴威颱風由於目前的環境轉差，強度已經退回中颱。加上9日晚間移動速度放慢，接下來靠近台灣的軌跡已經再度往北邊修正。

目前預估巴威颱風將在11日中午到下午這段時間通過北部外海，先前外界擔心的直接登陸或成為帶來嚴重災情的西北颱機率，現在看起來已經大大降低了許多。

龐大環流仍不可輕忽

即便颱風強度有些微減弱，但粉專提醒，巴威的環流依然相當龐大，暴風圈也十分廣闊。各地仍然會出現明顯的風雨，預估11日晚間暴風圈才會逐漸脫離台灣陸地。

另外，也有部分氣象模式認為巴威通過宮古島附近時可能短暫增強，但這項判斷不確定性較大。粉專呼籲民眾千萬別因為颱風變醜而掉以輕心，應持續提高警覺做好防颱。