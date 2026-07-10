李富城：巴威要帶來「嚴重災害」機會不大　今晚9點風雨最劇

記者葉國吏／綜合報導

中央氣象局於清晨發布中度颱風巴威的陸上颱風警報，陸上警戒區涵蓋基隆、宜蘭與台北。資深氣象主播李富城在YouTube頻道發佈影片提醒，雖然白天北台灣無風無雨，但預計20小時後逼近，今晚9點至明晨風雨最劇。不過李富城根據目前資料分析，認為巴威颱風「要帶來嚴重災害」機會不大。

▲巴威颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

巴威颱風目前中心位於鵝鑾鼻東方海面，雖然強度開始減弱，但其半徑並未縮小，依舊維持大型中度颱風規模。中心最大風速達到每秒45公尺，最大陣風更達每秒55公尺，相當於16級強風。

登陸機率低主迎大雨

李富城指出，在移動路徑方面，由於巴威的範圍超越太平洋高壓，直接將原本在日本南方的高壓向外擠壓。受到地球自轉率的影響，颱風目前正穩定朝著西北西方向快速移動。

根據各國氣象預報資料顯示，颱風移動路徑與台灣本土仍保持一段距離，直接登陸台灣的機會並不高，這次對台灣整體的影響，主要將會是以迎風面的強降雨為主。

山區需防範土石坍方

李富城分析指出「以這個颱風通過台灣，在北部帶來的雨水不是太多，風也最多是九級。」、「假設按照雨量，最大的雨量100毫米三小時，那麼台灣這個北部還是可以接受的。」李富城提醒，土石鬆動的山區要短時間的豪雨造成土石坍方，不過「但是要帶來嚴重的災害，這個颱風的機會不大。」



沿海風力受到地形影響，主要集中在基隆北海岸、宜蘭角及桃園外海，預計出現7至9級風，陣風甚至可達12級。雖然大雨不至於越過堤防，但山區仍需嚴防土石坍方。