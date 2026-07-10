巴威「關鍵24小時」午後開始！　專家示警：風害遠大於雨害

▲巴威減弱，但仍具「大型颱風特徵」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，巴威強度略減，路徑略為北調，正逐步逼近台灣，預估今天下半天至明天白天，是最接近台灣的「關鍵24小時」，而且可能「風害遠大於雨害」，提醒大家務必小心。

巴威進入不利環境 強度持續減弱

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林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，從衛星雲圖上來看，巴威進入到一個不適合繼續發展的海域，包含中層垂直風切較大、海水熱焓量較低，以及北方乾空氣逸入等不利條件，目前颱風近中心最大風速已降為每秒45公尺，相當於14級風，強度也有持續減弱的趨勢。

颱風眼消失、眼牆削弱 仍具大型颱風特徵

如今巴威颱風眼消失，暴風圈內、外眼牆則明顯削弱，尤其是颱風的西北象限，環流結構組織已經不再這麼完整連續。不過，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，仍然是個大型的颱風特徵。

AI、傳統模式仍有分歧 路徑普遍輕微北調

至於導引的環境駛流場變化，AI模式與傳統物理模式的看法依舊存在分歧，AI模式認為太平洋高壓勢力東退明顯，巴威颱風運動路徑會再偏北、偏東，並從東海南部一帶通過；傳統物理模式則認為路徑仍相對較偏西、偏南，比較接近台灣北部近海通過，而各國氣象單位預估則是介於兩者之間，但普遍都有輕微北調趨勢。

專家示警「風害遠大於雨害」 明恐現11級強陣風

林得恩直言，顯然巴威對台灣所可能造成的影響，將是「風害遠大於雨害」。尤其是明天，預估苗栗以北、宜蘭及離島地區都有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率；今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海都有6公尺以上巨浪，明天中部以北沿海也有6公尺以上巨浪，海上活動都應避免，不可掉以輕心。