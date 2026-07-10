吳德榮：巴威仍是「大型中颱」　挾破壞性致災風雨

▲巴威緩慢減弱，但環流大，仍是「大型中颱」（左）。明天進入北部海面，路徑不確定性大幅縮小（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，巴威緩慢減弱，已無清晰的颱風眼，但環流大、依然是「大型中颱」，今天各地風雨愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區需慎防「破壞性」強風、「致災性」大量降雨，直到周六晚間，本島風雨才會趨緩，馬祖則要到周日白天才脫離。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（10日2時）中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱「巴威」今（10）日續向西北進行，明天（11日）中心通過石垣島附近、進入北部海面，明天午夜前後再登陸浙江、福建交界處，路徑不確定性範圍大幅縮小。

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最新（10日3時）紅外線衛星雲圖顯示，巴威因沿途海溫略降、緩慢減弱中，今天仍維持「大型中颱」，明天起因台灣地形破壞、強度持續減弱。

根據最新模式模擬顯示，周日至下周日（12至19日）「巴威」已遠離、但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意。

今日各地氣溫如下：

北部24至32度

中部24至34度

南部23至36度

東部22至36度

吳德榮提醒，「巴威」即將侵襲，應密切注意氣象署的警報，做好防颱準備，切莫掉以輕心。