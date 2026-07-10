巴威中颱上限強襲　粉專示警：西半部越晚風速越大

記者黃翊婷／綜合報導

針對中度颱風巴威，中央氣象署今日（10日）清晨5點30分發布陸上颱風警報。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，10日白天就會陸續出現雨勢及間歇性強陣風，由於颱風移速不慢，各地風雨轉變可能極為迅速，民眾千萬別以為白天沒風雨就跑出去玩，晚上可能得頂著大風大雨回家。

▲巴威颱風預估周六最接近台灣。（圖／翻攝自中央氣象署）

中颱巴威來襲 氣象署今晨發布陸警

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中央氣象署10日清晨5點30分已發布陸上颱風警報，預計暴風圈將在11日清晨觸陸。氣象署指出，巴威颱風過去3小時略為減弱，但仍對新北、宜蘭及花蓮構成威脅。

▲巴威颱風雖然強度稍微減弱，但仍屬於中颱上限。（圖／翻攝自中央氣象署）

氣象粉專示警：越晚風速越大

民間氣象粉專「觀氣象看天氣」10日凌晨1時許發文表示，巴威颱風距離台灣大約800公里時，東部海域就已經觀測到7米以上巨浪，中部3000公尺以上高山和蘭嶼也相繼出現8-9級強陣風，所以現在山區、海邊都非常不宜前往。

「觀氣象看天氣」人員提醒，在11日早上之前，模式普遍認為巴威颱風仍可能維持在中度颱風上限以上水準，今日（10日）白天起就會陸續出現雨勢及間歇性強陣風，南高屏一帶也有機會出現降雨，「整個西半部從沿海開始到內陸都是越晚開始，風速越大的局面」，由於颱風移速不慢，各地風雨轉變都很迅速，民眾千萬別看白天風雨不大就跑出去玩，晚上可能得頂著大風大雨回家，反而增加自身及救災人員的危險。

▲各地120小時颱風暴風侵襲機率圖。截圖時間為10日清晨6時44分。（圖／翻攝自中央氣象署）

巴威颱風周六影響台灣最劇烈

關於巴威颱風的最新狀況，氣象署預報員張承傳表示，今日（10日）北部及東北部凌晨起有間歇性降雨，白天開始隨時間愈晚，風雨愈趨明顯，容易有局部大雨或豪雨，其他地區風力也會增強，並有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部及台東山區有局部大雨發生機率。

張承傳指出，巴威颱風周六（11日）最接近台灣，到時影響也最為劇烈，預估各地風雨都很明顯，周日（12日）逐漸遠離後，環境吹偏南風，天氣仍不穩定，到時西半部及台東可能出現短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨機會。

● 颱風預測請以中央氣象署發布資訊為準。