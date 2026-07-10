巴威陸警今天就有感！　暴風圈明天凌晨觸陸「離台最近」

▲巴威逼近，今天愈晚風雨愈大，入夜後風強雨大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中颱巴威目前持續朝西北方向移動，往台灣北部海面方向前進，今天（10日）凌晨北部及東北部就有間歇性降雨、風雨愈晚愈明顯，暴風圈預計明天凌晨觸陸，明天也是巴威距離台灣最近、影響最劇烈的時刻，直到周日才會逐漸遠離。

今天愈晚風雨愈大 入夜後風強雨大

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氣象署預報員張承傳表示，今天（10日）北部及東北部凌晨起有間歇性降雨，白天開始隨時間愈晚，風雨愈趨明顯，容易有局部大雨或豪雨，其他地區風力也會增強，並有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部及台東山區有局部大雨發生機率。

張承傳提醒，晚間起各地風強雨大，會有大雨或豪雨，尤其北部、宜蘭及中部山區有豪雨以上等級降雨發生機率，未來颱風路徑仍有調整空間，氣象署持續密切關注。

周六風雨最劇、周日逐漸遠離

張承傳表示，周六（11日）是巴威最接近台灣，也是影響最劇烈的時課，各地風雨明顯，北部、宜蘭及中南部山區有陣雨或雷雨，中部及花蓮有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。各地有大雨或豪雨，其中北部、宜蘭及中部山區有豪雨以上等級降雨；晚間起，隨颱風逐漸進入中國，風雨逐漸趨緩。

到了周日（12日），隨著巴威逐漸遠離，環境吹偏南風，天氣仍不穩定；西半部及台東有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨機會。

▲巴威潛勢路徑圖。（圖／氣象署）

東半部、恆春半島可能出現6公尺巨浪

不過，今天起至明天（11日），北部、東半部、恆春半島沿海及馬祖容易出現長浪，台灣附近各海面浪高逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。

颱風外圍環流沉降 內陸高溫

氣溫方面，今天苗栗以南及花蓮、台東高溫仍有34、35度，中南部內陸或近山區、花東縱谷及金門局部可達36度以上；受颱風外圍環流沉降影響，花東縱谷、金門有焚風發生機率。新竹以北及宜蘭因降雨影響，高溫約31、32度。

離島部分，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨27至32度，金門晴時多雲26至35度，馬祖晴時多雲26至31度。