巴威來襲前「空氣特別透明」台東看得到蘭嶼　鄭明典揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

颱風巴威來勢洶洶，台東當地流傳一種說法，「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了」，意外掀起大眾討論。前中央氣象局長鄭明典說明，因為台灣受颱風外圍沉降影響，所以北部、東部空氣特別透明。

▲鄭明典提醒，巴威颱風的風雨會緩慢增強，請民眾做好防颱準備。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

台東當地流傳「如果看到蘭嶼，代表颱風要來了」，而蘭嶼氣象站昨日（9日）公布一張照片，這次竟然連114公里外的菲律賓島嶼都能看得一清二楚，引發大眾關注與熱議。

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▲蘭嶼氣象站公布的照片中，可以看見菲律賓島嶼。（圖／翻攝自臉書／蘭嶼氣象站）

鄭明典9日在臉書PO文表示，台灣受到颱風外圍沉降影響，所以北部、東部空氣特別透明，中南部山區則有午後對流，但是對流發展明顯受到抑制，「中南部影像上偏灰白，表示颱風外圍的沉降氣流尚未流入！」

關於巴威颱風的最新狀況，中央氣象署今日（10日）清晨5點30分已發布陸上颱風警報，暴風圈預計將在明日（11日）清晨觸陸。氣象署指出，巴威颱風過去3小時略為減弱，但仍對新北、宜蘭及花蓮構成威脅。

▼巴威颱風的潛勢路徑圖。資料發布時間為10日凌晨2時。（圖／氣象署）

● 颱風預測請以中央氣象署發布資訊為準。