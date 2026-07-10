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巴威陸警　雙北各大醫院門診情況一次看

▲▼醫院掛號費解除上限，多家醫院同步調漲。圖為台大兒童醫院掛號批價櫃檯，民眾繳費情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大兒童醫院掛號批價櫃檯。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

颱風巴威來襲，雙北今（10日）天停班停課，大醫院門診、檢驗檢查皆暫停服務，部分設有颱風門診提供內外科等服務；住院及急診均照常服務，雙北各大醫院颱風天服務一次看。

台大醫院（包括總院、兒童醫院）今天門診開設颱風門診（開診診次請至本院網站查詢），急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查照常服務外，其餘停止服務。

台北榮總表示，今天門診停診，開設颱風特別門診，各項檢、查驗暫停，住院及急診服務照常運作。院方呼籲民眾，非必要請勿外出，注意自身安全。

三軍總醫院表示，為提供國軍同袍眷屬及民眾即時之醫療服務，內湖院區開設「上、下午颱風特別門診」，包含一般內科、一般外科；另外，汀州院區及台北門診中心休診，住院及急診均照常服務。

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馬偕醫院，包含台北、兒醫、淡水院區，將開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。住院手術原則上照常運作；門診手術停止，健檢業務暫停，門診檢查，含胃腸內視鏡及腹部超音波，均暫停服務。

北醫附醫則是今天門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風開藥門診，可提供開立藥品，預約掛號請洽北醫附醫官網；至於急診、住院照常服務。

新光醫院暫停服務內容有一般門診、門診檢查、門診抽血、門診領藥、復健治療、健康檢查、正子中心、高壓氧、醫學美容及聖賢大樓眼科門診手術；正常服務則有急診、住院及血液透析服務，還有門診／急診／住院手術。

至於振興醫院，今天開設內、外、心臟科門診上、下午各一診。

亞東醫院今天上、下午診實施颱風特別門診；夜間門診暫停。颱風診看診科別含心臟內科、內科、神經內科、家醫科、心臟外科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科。

亞東醫院表示，今天正常服務有急診、住院、抽血及血液透析、暫停服務為一般門診、各項門診檢查及治療、接駁車。原已排定門診手術，需再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，依原排程時段隔天來院治療。

衛生福利部雙和醫院今天全天門診暫停，原於今天掛號病友，需自行選擇其他方便就診的時間再次掛號。原排定檢查者，停止檢查，需於颱風過後，來電重新預約檢查時間。

衛生福利部雙和醫院表示，今天醫療服務暫停，包含門診手術、復健治療、日間化療、放射治療、疫苗接種、健康管理中心、門診領藥、門診注射、抽血檢驗。洗腎、急診、住院服務、住院手術正常營運。

台北長庚所有門診、檢查（驗）皆暫停服務；另外，透析服務照常。颱風停班日原已預約門診病人不保留亦不計入未到診次數，已主動協助更改門診看診時間，需留意手機訊息或長庚e指通通知訊息，並至網路掛號查詢頁面或長庚e指通APP、長庚「全方位AI智能客服系統」進行查詢或改掛。

台北長庚表示，已預約當天檢查、檢驗、手術者，視情形致電原預約單位或另調整預約時段，如需聯繫颱風停班無服務檢查室，後續於上班時間再來電更改排程。

國泰醫原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停，洗腎、急診及住院之必要服務照常。另外，開設颱風特別門診（內科、外科、心臟科），詳情請洽官網。（編輯：陳清芳）1150709

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