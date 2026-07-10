快訊／中颱巴威05:30陸警　3縣市警戒

▲氣象署05:30發布陸警。（圖／氣象署）

記者柯沛辰／台北報導

巴威持續逼近，中央氣象署今天（10日）清晨5點30分發布陸上颱風警報，預計暴風圈明天清晨觸陸。氣象署指出，「巴威」過去3小時略為減弱，但仍對新北、宜蘭及花蓮構成威脅。

巴威略為減弱 暴風半徑仍有380公里

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根據氣象署資訊，巴威今天清晨5時的中心位在鵝鑾鼻的東方約750公里，目前正以每小時22轉26公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑380公里。

最新資料顯示，第9號颱風「巴威」過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對新北、宜蘭及花蓮地區將構成威脅。

新北宜花加強戒備 北部、東南部海面列警戒

陸地上，新北、宜蘭、花蓮應加強戒備；海上部分，台灣北部海面、東南部海面（含蘭嶼）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

18縣市亮強風黃色燈號

受到颱風及其外圍環流影響，今天（10日）基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

東半部、恆春半島恐現6公尺巨浪

今天至明天（11日）北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其今天東半部及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，明天中部以北沿海也有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。

▼氣象署發布海上、陸上警報。（圖／氣象署）