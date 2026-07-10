　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

「放颱風假才有帥臉」　蔣萬安的都市傳說破了

記者黃翊婷／綜合報導

颱風巴威逐漸逼近台灣，雖然目前已減弱為中度颱風，但仍有可能帶來持續性的強風、豪大雨。台北市長蔣萬安昨日（9日）晚間8時宣布台北市10日停班停課，因為打破過往慣例沒有放上個人照片，意外引發網友熱議並留言調侃都市傳說破滅，「難得停班停課沒放帥臉」、「有放颱風假應該要有帥照，這是傳統」。

▲▼蔣萬安主持台北市巴威颱風整備會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔣萬安宣布台北市10日停班停課。（資料照／記者呂佳賢攝）

蔣萬安9日晚間8時於臉書發文公告，考量到巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次，加上台北市整體人口密度高、與周邊縣市通勤流動人口數多，日前強降雨讓土壤含水量飽和、提升山坡地致災風險，經討論後，決定台北市10日停班停課。

（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲這次的圖卡蔣萬安沒有放上個人照片，被網友調侃打破都市傳說。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同。）

該篇PO文公布後，一夜之間就累積5.5萬人按讚、超過4600則留言，有趣的是，部分網友發現，蔣萬安打破「宣布放颱風假就會放個人照片」的慣例，這次的圖卡僅以衛星雲圖當背景，搭配相關文字資訊，並沒有放上蔣萬安的照片，於是紛紛留言調侃，「難得停班停課沒放帥臉」、「有放颱風假應該要有帥照，這是傳統」、「怎麼沒放市長照片？我以為沒假了」、「問大家圖片裡少了什麼東西」。

▲蔣萬安通知，北市明正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

▲過去也曾打破「慣例」。

事實上，這並不是蔣萬安團隊第一次打破慣例，去年11月11日因應鳳凰颱風來襲，台北市政府宣布隔日正常上班上課，公告中的圖卡出現蔣萬安的照片，這也是他首次在宣布正常上班課的圖卡中放上自己的照片，當時一度引發網友熱議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂
快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列
未達標卻放颱風假挨酸：又要選舉了　兩派吵翻
《戲說台灣》驚見正妹YTR！　本尊發聲認：第一次好緊張
明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標
李多慧買「防颱糧食」　到賣場後直接決定回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「放颱風假才有帥臉」　蔣萬安的都市傳說破了

巴威風雨將最劇烈！新北明停班課　市府公布5大異動

快訊／台北市明天放！民眾灌爆蔣萬安臉書：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

巴威進逼！卓榮泰、沈伯洋也到內湖視察　防颱整備暗藏角力

不是最大模型就最好！Claude官方公開省Token秘訣　Fable、Sonnet最佳分工曝光

被指幫業者說話！桃園市府不忍了　嗆：石崇良失職失格不適任

殷瑋稱「山蘇從上游沖下來」遭質疑　北市府：是出自學者判斷

批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

霸道小狗上線！汪享受摸摸　見手一離開秒抓回：不准停

「放颱風假才有帥臉」　蔣萬安的都市傳說破了

巴威風雨將最劇烈！新北明停班課　市府公布5大異動

快訊／台北市明天放！民眾灌爆蔣萬安臉書：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

巴威進逼！卓榮泰、沈伯洋也到內湖視察　防颱整備暗藏角力

不是最大模型就最好！Claude官方公開省Token秘訣　Fable、Sonnet最佳分工曝光

被指幫業者說話！桃園市府不忍了　嗆：石崇良失職失格不適任

殷瑋稱「山蘇從上游沖下來」遭質疑　北市府：是出自學者判斷

批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

【不斷更新】遠百2分店宣布停業一天　全台39間百貨7／10不營業

「法國強得太誇張」衝上熱搜！　主帥談豪門底氣：球衣是生命最重要的事

Google也被哈蘭德征服！解鎖「維京戰吼」彩蛋　梅西、C羅都沒這待遇

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列

姆巴佩神跑位拉開勝利之門　登貝萊感謝助攻：射門路線空了

資深電影人驚傳「出國失聯7天」！進商場後人間蒸發　家屬跨國急求助

巴威颱風假最慘第一名　「普天同慶」他卻在哀號

LIVE／巴威陸警「午後風雨越明顯」　氣象署最新說明

女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

【蹦闆移送桃檢】被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

政治熱門新聞

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

要蔣萬安放颱風假「理性科學務實」　陳智菡：明下午2點暴風圈沒觸陸

即／蔣萬安發文了！市民：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

新北明停班課　市府公布5大異動

陳佩琪嘆：柯文哲花千萬律師費又跟人借千萬　沒錢打官司告檢察官了

名嘴：致癌油已不是食安問題　是在野黨發動的政治攻擊

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

遭質疑轉移食安焦點　桃園市府嗆石崇良失職

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

轟卓榮泰致癌油錯誤決策釀天下大亂　黃國昌：立刻道歉引咎下台

不排除提告　萬美玲喊「我們受傷了」：佀廣洋不會傷害別人

更多熱門

相關新聞

風雨未達標放颱風假　網酸：要選舉了

風雨未達標放颱風假　網酸：要選舉了

中颱巴威持續逼近，預計今日（10日）晚間至明日（ 11日）對台灣影響最為劇烈。由於部分縣市未達停班停課標準仍宣布放颱風假，引發網友兩派意見論戰，其中律師林智群認為，可能會放了一個風和日麗的颱風假，醫師施景中則反問「今年是不是又要選舉了」；但也有另一派網友認為，這樣做反而可以讓民眾有更多時間進行防颱準備。

颱風前夕台東可遠眺蘭嶼？鄭明典解惑

颱風前夕台東可遠眺蘭嶼？鄭明典解惑

新北防汛整備全數完成　341台抽水機待命

新北防汛整備全數完成　341台抽水機待命

快移車！北市疏散門明10時只出不進　14時起拖吊

快移車！北市疏散門明10時只出不進　14時起拖吊

颱風假遇台指期噴出！　股民哀號：少賺一天

颱風假遇台指期噴出！　股民哀號：少賺一天

關鍵字：

蔣萬安颱風假颱風巴威

讀者迴響

熱門新聞

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／中颱巴威05:30陸警　3縣市警戒

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

快訊／網紅「蹦闆」70萬交保！

LIVE／巴威最快半夜發陸警　納北台5縣市

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

更／巴威不排除登陸　全台停班課一覽

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

巴威最新路徑擺盪　北部陸地恐觸10級暴風圈

《戲說台灣》驚見正妹YTR！　釣出本尊現身

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面