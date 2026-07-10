「放颱風假才有帥臉」　蔣萬安的都市傳說破了

記者黃翊婷／綜合報導

颱風巴威逐漸逼近台灣，雖然目前已減弱為中度颱風，但仍有可能帶來持續性的強風、豪大雨。台北市長蔣萬安昨日（9日）晚間8時宣布台北市10日停班停課，因為打破過往慣例沒有放上個人照片，意外引發網友熱議並留言調侃都市傳說破滅，「難得停班停課沒放帥臉」、「有放颱風假應該要有帥照，這是傳統」。

▲蔣萬安宣布台北市10日停班停課。（資料照／記者呂佳賢攝）

蔣萬安9日晚間8時於臉書發文公告，考量到巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次，加上台北市整體人口密度高、與周邊縣市通勤流動人口數多，日前強降雨讓土壤含水量飽和、提升山坡地致災風險，經討論後，決定台北市10日停班停課。

▲這次的圖卡蔣萬安沒有放上個人照片，被網友調侃打破都市傳說。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同。）

該篇PO文公布後，一夜之間就累積5.5萬人按讚、超過4600則留言，有趣的是，部分網友發現，蔣萬安打破「宣布放颱風假就會放個人照片」的慣例，這次的圖卡僅以衛星雲圖當背景，搭配相關文字資訊，並沒有放上蔣萬安的照片，於是紛紛留言調侃，「難得停班停課沒放帥臉」、「有放颱風假應該要有帥照，這是傳統」、「怎麼沒放市長照片？我以為沒假了」、「問大家圖片裡少了什麼東西」。

▲過去也曾打破「慣例」。

事實上，這並不是蔣萬安團隊第一次打破慣例，去年11月11日因應鳳凰颱風來襲，台北市政府宣布隔日正常上班上課，公告中的圖卡出現蔣萬安的照片，這也是他首次在宣布正常上班課的圖卡中放上自己的照片，當時一度引發網友熱議。