專訪張雪／車友敲碗！張雪機車宣布來台開店時間表　重慶新廠明年創50萬台

記者任以芳／重慶報導

張雪機車在WSBK寫下輝煌戰績，這台戰車也紅到台灣！張雪機車創辦人張雪接受《東森新媒體ETtoday》專訪，首先談到台灣車友最關心的「何時來台開店？」張雪激動地喊，「我真的很想去台灣開店！」並且承諾不用等到一年後，最晚不超過明年。由於張雪機車爆紅後經常缺貨，他也表示，預計2027年底在重慶兩江新區打造新工廠，年產能有望拉升到一年50萬台，加上未曝光在研產品高達10多款，未來的張雪機車精彩可期。至於外界關注的企業上市（IPO）計劃，他則說一切「順其自然」。

▲ 張雪機車創始人張雪親自宣布台開店時間表：最晚不超過明年（2027年） 。（圖／記者任以芳攝）

台灣車友期盼何時來開店？張雪專訪霸氣喊：最晚不超過明年

談到進軍台灣市場的具體規劃，張雪激動的說，「太想了！我真的好想在台灣開個店。一定會！」他也透露，目前公司已經在與台灣代理商進行實質接觸與對接，不過雙方尚未正式簽署最終協議。

張雪也解釋，如果目前品牌提供的車型較少，貿然開獨立店可能會面臨虧損風險。因為不同消費者對於復古車、跑車或踏板車等車款各有偏好，必須等產品線更為豐富、讓大眾選擇更多時，門店才會更容易永續經營。

張雪團隊都很認真前進台灣市場，展現高度意願。行動派的張雪霸氣承諾，「我最晚不超過明年一定會開店的。」

至於台灣首間門市會落腳於台北、台中或南部城市？張雪幽默回應，「現在還沒想好，所有的事都讓我一個人想，我腦袋不夠用。」目前選址等具體營運進度，交由負責銷售的同事全面評估與考量。

▲ 記者採訪當天，張雪機車正在出貨，現場820RR-RS熱賣大缺貨 。（圖／記者任以芳攝）

訂單追著跑！張雪：遠水解不了近火，欠大家很久了

張雪機車在 2026年世界超級摩托車錦標賽（WSBK），自2026年3月葡萄牙站一戰成名（包攬單站兩回合雙冠）後，之後匈牙利站、捷克站、義大利艾米利亞-羅馬涅站等賽事接連斬獲分站冠軍，累積在該賽季摘下6座分站冠軍。這是該項賽事創辦 37 年以來，「首次」有大陸國產摩托車品牌擊敗杜卡迪（Ducati）、山葉（Yamaha）、川崎（Kawasaki）等歐美日傳統賽車大廠奪下冠軍。

張雪自主研發的820RR-RS 賽車一戰成名，導致大陸車友有錢也難買，訂單幾乎是被追著跑，好多車友三天兩頭跑專賣店，等待新產品到貨。知道車友的盼望，張雪也說，「確實是非常不好意思，欠了大家很長時間的車。」

「工廠對現在的訂單是『遠水解不了近火』，新廠房至少修一年以上，只能解決一年以後的產能。」張雪也進一步說，「新日前張雪機車與中機中聯在重慶簽署「年產50萬輛摩托車」合作協議，同時斥資4848萬（單位人民幣）在兩江新區購買生產基地。

張雪也介紹自家機車現有產品共有4款，其中一款是「特別偏門」款式，一年只能賣兩三百台。即使產能暫時供不應求，訂單如雪片飛來，根據各路車主與商家醫治認為，張雪機車「性價比」比企國外大廠，價格親民性能也極具戰鬥力，公開資料顯示張雪機車2025年營收是7.5億元，預估2026年可賺進18億元。（單位：人民幣，同下）

▼ 張雪機車工廠一年產能開到最大20萬台，完全公佈應求，必須擴建新產能 。（圖／記者任以芳攝）

新廠2027年底投產躍升50萬台 「未曝光」在研產品超過10款

談及短中期目標，除了前進台灣開店。張雪進一步詳細列出未來五年的產能時程表，現有廠區極限是年產能極限為20萬台；今年產能目標預計今年產量能達到10萬台；明年產量挑戰20萬台滿負荷運轉； 新工廠預計將於2027年底（明年春節前）落成投產，屆時設計年產能將一舉拉高至50萬台。

當被問及為何敢於投產50萬台的規模？張雪自信回應，「我相信我一定到那一天，我一定能做這麼多，能賣這麼多。」

張雪也向記者賣關子透露，「目前還有許多再研產品，大家都沒看過，還有完全不知道的產品還有很多，我們每年都在立項目，加上已曝光或流出諜照的產品，應該還有10多款產品在研，到後面我的產品會越來越多」。

張栩也開始細數，未來產品線除傳統二輪，涵蓋電動車、UTV（多功能越野車）、SSV（並列雙座越野車）與ATV（全地形越野車），後面產品就會越來越多，越來越豐富，定需要更大的產能來承接。

▼ 張雪機車日前與中機中聯工程簽約合作擴建新廠房 。（圖／翻攝中機中聯工程）

企業上市「順其自然」！網羅專業人才、同業良性競爭

針對外界關心公司未來是否規劃走向資本市場或推動上市，張雪態度顯得相當從容。他強調，「這件事屬於順其自然發展，目前不會專門為了上市去進行刻意籌劃，走到合適的那一天，自然就會推進。」

「現在肯定還有很多不足！我們要快速的學習，請一些外援，像是『大牛』到公司來幫助我們一起成長，聯合咨詢機構管理技術與質量品管等人才。」為了實現中期五年營運目標，張雪坦言公司現階段正採取「引進外援」戰略

張雪也透露奪冠後，國際品牌也主動交流互動，「本田前段時間有過來和我們做一些會面和交流，凱越我們也有一些會面和交流，與大陸的友商更會保持一個良好的溝通交流。」談及跟兩岸摩托產業交流，更是非常「願意」，他認為對整個行業和自身企業、產業之路都是好事。

對於競爭者追趕的壓力，張雪坦然以對的說，「這很正常，他想追我，我也想追她，這個不就是你追我趕嘛？但是我們要自己要更努力，然後要更專注，要更大的投入，然後要有決心，要有信心，還要有方法。」