巴威3關鍵拐彎？暴風巨獸「變身失敗」掃台灣　專家：大幅減弱

▲巴威颱風強度下降超乎預期，結構嚴重不對稱。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

第9號「巴威」步步進逼台灣，中央氣象署觀測，巴威已稍減弱為中度颱風，仍達中颱上限，並維持暴風半徑380公里。氣象專家分析，巴威昨（9日）第三度眼牆置換過程不順利，強度明顯減弱，且下降幅度超過模式預期，還有持續減弱趨勢，但估計還可維持350公里左右半徑的「龐然大物」；路徑上北偏，10級暴風圈邊緣將掃過北北基宜一帶。

眼牆置換失敗 強度下滑超出預期

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司分析師吳聖宇說明，巴威昨天開始準備進入第三度眼牆置換，但看起來過程不順利，讓颱風始終維持雙眼結構，導致強度逐漸下降，直到再也撐不住中層垂直風切，加上乾空氣的溢入，最終內外眼牆同時消散，是颱風雙眼置換過程中少見的個案。

吳聖宇進一步指出，巴威因發生眼牆置換失敗，使得強度難以維持，出現明顯減弱現象，中心風速一下子就降到強颱最下限門檻每秒51公尺，到了昨深夜更降到中颱上限每秒48公尺，下降幅度超出模式預期，不過其暴風半徑仍很大，衛星顯示海平面風場巴威有巨大而寬廣的強風環流，因此半徑持續維持380公里。

隨著巴威靠近台灣，吳聖宇說，如果颱風結構始終沒有改善，強度還有持續減弱的趨勢，不過其範圍縮小幅度相對不明顯，來到台灣附近時預估仍是一個有350公里左右半徑的龐然大物。

▲巴威路徑仍有變化可能，靠近台灣時將擺盪偏折 。（圖／NCDR）



路徑微調北偏 10級風圈掃北北基宜

路徑預報部分，吳聖宇則分析，電腦模式仍是繼續指向台灣東北部、北部海面的熱區，傳統物理模式仍相對偏西、偏南，比較接近台灣北海岸近海，AI修正模式偏北、偏東，已經來到東海南部一帶通過。各國氣象單位的主觀路徑預報則是位於2模式之間，普遍有緩慢向北微調的現象。

依照氣象署的路徑預報，巴威暴風圈邊緣仍將在今天深夜開始接觸宜花沿海陸地，颱風中心將在明天（11日）白天期間經過台灣東北部、北部海面，7級風暴風圈將掃過嘉義以北、台東以北區域，10級風暴風圈的邊緣也將經過雙北、基隆北海岸、宜蘭北部一帶，影響的範圍依然很廣。

吳聖宇提醒，有3點值得注意，第一，巴威是否來得及在接近台灣之前挽救目前嚴重不對稱的結構；第二，高壓今天有西伸趨勢，加上颱風強度下降的幅度過大，大於模式的預估，對路徑變化影響仍值得觀察；第三，明天上午颱風中心來到台灣東北部海面時，跟台灣地形之間是否還會產生互動的情況。