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巴威來襲！北市7/10紅黃線有條件開放停車　捷運、公車異動一次看

▲▼巴威颱風7/10 01:00路徑。（圖／國家災害防救科技中心）

▲巴威颱風7/10 01:00路徑。（圖／國家災害防救科技中心）

記者董美琪／綜合報導

颱風巴威逐漸接近台灣，台北市宣布今日停止上班、停止上課。因應可能出現強風豪雨，台北市政府啟動多項防颱措施，即日起開放全市部分紅黃線路段停車，並於今日上午10時開始實施疏散門「只出不進」管制，下午2時起將拖吊未移出的堤外車輛。

疏散門啟動管制　堤外停車場車輛限時撤離

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台北市工務局水利工程處指出，巴威颱風可能帶來明顯風雨，加上河川上游水庫進行調節性放水，河流水位有上升風險，甚至可能影響高灘地安全，因此上午10時起針對全市疏散門與越堤坡道進行管制。

管制開始4小時後，也就是下午2時起，將針對仍停放於堤外停車場的車輛進行移置作業。

水利處說明，內1號、內2號及基11號疏散門外並無堤外停車場，且屬於台北內湖與新北汐止往返的重要道路，因此目前堤外便道仍維持通行，後續是否關閉將依河川水位變化評估。

水利處提醒，民眾應提前將車輛移離河濱區域，也避免前往河濱公園活動。若車輛未依規定移置，將依車種裁罰1800元至4800元，並須負擔拖吊與保管相關費用。

紅黃線開放停車　共享運具全面暫停

台北市交通局表示，為方便民眾移出堤外車輛，即日起開放全市8公尺以上道路紅黃線臨時停車，同步暫停路邊停車格收費。

交通局提醒，停車時須順向靠邊，不得併排停放，並應保留道路雙向通行空間；包含路口、公車站、消防通道、越堤道路兩側、隧道、圓環、人行道等依法禁止停車處，仍不得臨停。

大眾運輸部分，公車業者將依實際風雨及道路狀況彈性調整班次，若平均風力達10級以上，可暫停發車。民眾出門前可透過「大臺北公車」查詢最新資訊，或向路線場站確認。

另外，為維護騎乘安全，YouBike、Wemo Scooter及GoShare自凌晨2時開始全面停止營運，重新開放時間將依天候情況另行公布。

北捷班距調整　垃圾停收、醫院門診異動

台北捷運公司表示，因應停班停課，文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線、中和新蘆線班距調整約12分鐘一班，後續會依旅客量及風速狀況機動調整。

其中淡水信義線、松山新店線小碧潭站及文湖線等高架和平面路段，若瞬間風速達10級以上，或10分鐘平均風速達7級，將依規定暫停行駛，其他地下路段則維持營運。

北捷遺失物中心、北投會館、逃生體驗營及捷運商品館今日也暫停服務。

此外，台北市環保局宣布，受到巴威颱風影響，今日垃圾收運暫停一天。台北市立聯合醫院各院區及院外門診全天停診，原本安排手術或檢查的民眾，可於恢復上班後聯繫院方重新預約。

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