台中18：00起停班課　紅黃線開放停車、公車班次調整

▲台中今晚6點起放颱風假，15公尺以上道路紅黃線開放停車、路邊停車格免收費。（圖／台中市政府交通局，下同）



記者董美琪／綜合報導

巴威颱風影響台灣，台中市政府宣布10日晚間6時起至11日全天停止上班、停止上課。台中市交通局同步啟動颱風交通應變措施，停班停課期間開放部分道路臨時停車，並調整大眾運輸服務，提醒民眾出門前留意最新資訊。

紅黃線開放臨停 這些地點仍禁止停車

交通局表示，停班停課期間，台中市15公尺以上平面道路紅、黃線區域，以及環中路八段（福泰街至環河路一段）開放民眾停放車輛；同時，全市路邊停車格暫停收費，不過路外停車場仍維持正常收費。

交通局提醒，開放臨時停車不代表所有區域皆可停放，車輛應依行車方向靠邊停妥，避免影響雙向通行，且不得併排停車，以免阻礙救災車輛進出。

至於路口、公車站牌周邊、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、斑馬線、快車道、地下車道、高架快速道路，以及其他影響人車通行安全的位置，仍不得違規停車。

交通局也呼籲，民眾停車時可在擋風玻璃留下聯絡電話，方便必要時聯繫；待市府宣布恢復上班日上午7時起，相關停車措施即停止適用，請車主盡速移車。

公車班距調整 小黃公車、幸福巴士停駛

受到颱風影響，林業及自然保育署宣布大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，自9日下午5時起預防性休園，因此10日269、889路公車全天停駛，153延僅行駛「高鐵台中站-谷關」區間。

其餘市區公車路線則從10日晚間6時後調整營運，班距將會拉長，不過末班車原則上維持不變，民眾可透過「台中Go」查詢即時班次。

另外，小黃公車及幸福巴士將於10日下午6時前完成已發車班次後收班，晚間6時起至11日全天停止服務。

台中市公共自行車租賃系統則自10日晚間10時開始暫停營運，暫停期間僅開放還車、無法租借，後續恢復時間將依天候情況公布。