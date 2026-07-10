「巴威缺角」還是很巨大！路徑北偏變慢了　暴風圈延後觸陸

▲巴威鬼剃頭範圍擴大，減弱至中颱。（圖／翻攝weathernerds）



記者許力方／台北報導

中央氣象署針對中颱「巴威」持續發布海上警報，巴威過去強度稍微減弱，仍維持中颱上限，暴風半徑仍廣大達380公里，最快清晨5時30分將發陸警，首波範圍可能包括北北基宜花等地區。專家觀測，巴威「鬼剃頭」範圍持續擴大，東側、北半圈對流都受到抑制，且移動速度稍微減慢，暴風圈觸陸時間將延後，整體路徑也有偏北，原本可能的猛烈風雨有機會降低為「強勁風雨」程度。

最快清晨發陸警 北台灣防強風豪雨

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氣象署預估，今（10日）晚到明天（11日）是影響最劇烈時候，尤其北部地區、中部及東北部山區留意豪雨以上等級降雨，各地也有明顯強風。過去巴威略為減弱，但仍在中颱上限，預計清晨將發布陸警，明天颱風通過北部海面時，近中心10級暴風圈恐為桃園以北、宜蘭帶來12級以上強陣風。

民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」根據最新衛星雲圖觀測，巴威「鬼剃頭」的範圍持續擴大，不僅有東側，連北半圈的對流也明顯受到抑制，因環境轉差，颱風受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，北側與東側的深對流持續遭到侵蝕，使整體環流結構變得更加不對稱，甚至開始出現高、低層環流有些分離的跡象，即使中心附近有深層對流爆發，但始終欲振乏力。

▼巴威因環境轉差，北、東側遭侵蝕。（圖／翻攝RAMMB）



▼巴威放慢路徑北偏，風雨程度有可能減弱。（圖／中央氣象署）



鬼剃頭擴大 暴風圈延後觸陸

台灣颱風論壇進一步說明，這不代表巴威已經已經不具威脅，巴威仍然是一個規模相當龐大的颱風，從衛星雲圖看起來，它雖然變得比較殘破、不對稱，但整體大風場、大環流依然維持，外圍強風的影響範圍仍然相當廣。台灣各地仍會有明顯風雨，只是原本可能出現的猛烈風雨，有機會降低為強勁風雨的程度。

台灣颱風論壇指出，巴威過去6小時路徑略為偏北，移動速度放慢，因此暴風圈接觸台灣陸地延後至今天深夜左右，整體靠近台灣時再往北修正了一點，預估明天中午至下午通過北部外海，登陸或西北颱的機率已降低許多，只剩下小幅南北擺盪，暴風圈明天晚上就會逐漸脫離台灣陸地。