陸高度戒備巴威　派工作小組赴浙江、福建

▲大陸預測巴威襲台後將朝福建、浙江一帶移動。（圖／翻攝大陸中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

「巴威」颱風逼近台灣，中國大陸官方也嚴陣以待，陸方自然資源部已於9日派出工作小組赴浙江省及福建省，現場指導防禦應變工作。

根據《央視》報導，大陸氣象部門預測，受巴威影響，10日至13日，浙江南部、福建東北部等部分地區累計降雨量達150至300毫米，浙江東南部、福建東北部局地500至600 毫米。

大陸自然資源部地質災害技術指導中心組織專家研判，受本次颱風降雨過程影響，浙江、福建發生地質災害的風險高。自然資源部於9日晚間7時對浙江、福建啟動地質災害防禦Ⅲ級響應，並派遣工作小組赴浙江、福建現場指導防禦應變工作。

報導提到，自然資源部要求，浙江省、福建省自然資源廳增強風險意識和憂患意識、強化底線思維和極限思維，密切關注颱風路徑和發展動向，高度重視本次颱風強降雨過程地質災害防範應對，及時組織開展巡查排查，切實做好監測預警、會商研判、災險情處置及值班值守、資訊報送等工作；中國地質調查局、自然資源部地質災害技術指導中心加強會商研判及駐守專家調度，全力協助地方做好地質災害防禦工作。

自然資源部更於9日下午會同緊急管理部、國家消防救援局召開颱風巴威期間應對地質災害防範應對視訊調度會，北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、浙江、安徽、福建、河南、湖北等省份自然資源廳（總局）負責參與自然資源局（美國總署）負責參與自然資源署。

據大陸中央氣象台預測，巴威將於11日白天登陸或擦過台灣北部沿海，然後向福建中部到浙江南部沿海靠近，並於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸。