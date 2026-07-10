晉江鞋廠大火28死　廠房樓道「堆滿雜物」阻礙救援

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州晉江一間製鞋廠9日發生火災，事故已造成28人死亡。據消防人員表示，廠房樓道堆放大量雜物，嚴重影響滅火速度，阻礙了救援工作。

根據央視報導，失火的為輝騰鞋業的鞋廠，火災發生於中午12點左右，當時廠房有237名本廠員工和2名外來人員。現場共疏散救出213人，其中2人送醫不治身亡，另外26名失聯人員確認遇難。

廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方公尺，共5層，1層為衝床車間及倉庫；2層為鞋材半成品、成品鞋倉庫；3層為成型流水線；4層為針車車間；5層為成型流水線倉庫。

▼失火的鞋廠被濃煙籠罩。（圖／翻攝微博）



著火部位為一層衝床車間，燃燒物質為鞋材，鞋易燃蔓延快。12時10分左右，屬地、消防第一時間趕赴現場，現場指揮調度、組織救援工作。

從目擊者拍攝的影片中可以看見，火災發生後，有許多員工逃到屋頂呼救，旁邊不斷冒出濃煙。

現場消防人員指出，起火廠房的樓道內堆放了大量雜物，嚴重影響滅火速度，給救援工作造成了阻礙。

當地消防救援隊伍共調派183人、35車到場處置，目前明火已被撲滅，具體起火原因還需進一步排查。

報導也提到，該企業負責人及相關責任人已被控制，企業帳戶也已被凍結。

據《新華社》晚間報導，事故發生後，中共總書記習近平高度重視並作出重要指示指出，「福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。」

習近平強調，今年以來，國內發生多起重大生產安全事故，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

▼目擊者拍下員工在頂樓呼救的畫面。（圖／翻攝微博）

