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快訊／網紅「蹦闆」凌晨70萬交保！　不發一語離開

▲▼蹦闆獲得70萬交保後，快速上車離去，沒說一句話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蹦闆獲得70萬交保後，快速上車離去，沒說一句話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、董美琪／桃園報導

檢警偵辦一起涉及組織犯罪、強盜及恐嚇取財案件，台北地檢署重大專組檢察官方勝詮，指揮內政部警政署刑事警察局，並會同台北市刑大、南港分局、中山分局、大同分局，以及新北海山分局、桃園刑大、中壢分局、大園分局等單位展開行動，包括網紅「蹦闆」（本名呂育銓）、討債網紅「鍾小鍾」、承信會邱姓大哥等人9日均移送桃檢偵辦，蹦闆深夜以70萬元交保。

案件起因於桃園市中壢一名經營章魚燒攤的婦人，婦人因兒子欠下200萬債務卻搞消失，討債網紅「鍾小鍾」等人找上門討債，警員獲報到場卻反教訓老闆娘「不會教小孩」，事件曝光後引發民眾怒火。

檢警8日兵分多路展開拘提與搜索行動，共計搜索25處地點，並帶回14名被告到案說明。經檢察官9日晚間複訊後，認定鍾x霖、邱x良涉案情節重大，向法院聲請羈押；另諭令呂x銓以70萬元交保，其餘涉案被告則分別以1萬元至20萬元不等金額交保候傳。

全案涉及組織犯罪防制條例、強盜及恐嚇取財等罪嫌，後續將由檢警持續釐清犯罪分工及相關案情。

「蹦闆」深夜獲70萬交保後，在友人陪同下快速上車，離開桃園地檢署，未說一句話。

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