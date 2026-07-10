不斷更新／12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

記者趙蔡州／綜合報導
颱風「巴威」逐漸逼近台灣，目前已減弱為中度颱風，10日晚間至11日影響最劇烈，中央氣象署10日清晨5點30分發佈陸上颱風警報，暴風圈預計11日凌晨會接觸陸地。北北基桃、竹苗、宜花、中投、連江12縣市已宣布10日放颱風假，其餘10縣市則正常上班上課。
▲巴威颱風9日晚間11點中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約840公里處。（圖／中央氣象署）
全台各縣市今（10日）停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：停班停課
新北市：停班停課
基隆市：停班停課
桃園市：停班停課
新竹市：停班停課
新竹縣：停班停課
中部地區
苗栗縣：停班停課
台中市：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：正常上班上課
東部地區
宜蘭縣：停班停課
花蓮縣：停班停課
台東縣：正常上班上課
外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：停班停課
金門縣：正常上班上課
出版：00：10
更新：06：18
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