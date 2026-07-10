桃園機捷進站主題音樂　謝明宏：產學合作記錄龍潭愛樂深耕在地

▲實踐大學管理學院副院長謝明宏（右一）出席「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」、機捷進站主題音樂發表會。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司與龍潭愛樂攜手合作，日前於機捷A17站，舉行「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」、機捷進站主題音樂發表會。實踐大學管理學院副院長謝明宏以產學合作計畫主持人的身分出席活動，感性道：下次搭桃園機捷，記得拿下耳機，聽聽這片土地想對你唱的歌喔！

謝明宏副院長9日表示，這項產學計畫，核心目標在於系統性地記錄龍潭愛樂過去20多年來深耕地方的經驗。這份文獻紀錄不僅將作為傳承給下一代的重要策略藍圖，更期盼能提煉出具學術與實務雙重價值的參考模型，供未來有志投入地方創生的團隊借鑒，並讓通勤不只是移動，更成為認識地方文化的日常體驗。

計畫透過音樂設計，於機捷各站點導入專屬的30秒進站音樂，將地方特色轉譯為聽覺符號：

A12及A13機場航廈站：將臺灣經典民謠《月夜愁》與《雨夜花》重新編寫為爵士版本，迎接國際旅客與返鄉遊子。

A4新莊副都心站：選用蔡鴻宜老師創作之《舊夢新粧》，回望新莊三百多年歷史與老街繁華風貌。

A17領航站：以泰雅族古調"歡樂歌"為創作核心，展現原住民族文化特色。

A19桃園體育園區站：由余勤芹老師重新編曲全國熱門應援曲《Team Taiwan》，傳達運動精神與全民向心力。

A21環北站及A22老街溪站：結合交響詩《攀一座山》與《龍潭映象》改編創作，呼應沿線客庄文化底蘊與客家族群硬頸打拚之精神，也是對客家耆老鍾肇政這位台灣文學之父致敬。

謝明宏教授表示，這項計畫不僅是藝術展演，更體現了地方創生的高度實踐價值。龍潭愛樂的張鴻宇團長與 陳怡秀副團長夫婦，多年來投入社區營造與村落文化發展。他們在帶動社區參與上，始終展現著極高的積極性。更深具意義的是，此次捷運組曲的實質催生者為其公子張雁喆老師，完成了一場透過藝術實踐的世代交替。