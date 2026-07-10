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桃園捷運棕線先期工程開工　通車後桃園車站至迴龍站約18分鐘

▲桃園捷運棕線先期工程開工

▲桃園捷運棕線先期工程開工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運棕線(桃園－龜山－迴龍段)先期工程，9日於龜山區舉行開工典禮。市長張善政表示，捷運棕線是桃園交通建設的重要里程碑，不僅對提升桃園及龜山地區交通發展具有關鍵意義，更能有效縮短往返雙北時間。

棕線自迴龍出發，沿線行經龍華科技大學、桃園巨蛋周邊，銜接桃園火車站，未來通車後，將有效減少市民通勤時間，大幅提升交通便利性。本次開工的先期工程將優先辦理道路、人行道、路樹及既有公共設施等調整作業，藉此降低未來主體工程施工期間對周邊居民生活及交通的衝擊。

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▲桃園捷運棕線先期工程開工

▲捷工局簡報說明，捷運棕線通車後，桃園車站至迴龍站約18分鐘。（圖／市府提供）

張善政也期盼工程如期如質推進，讓捷運棕線建設穩健展開，持續完善桃園交通建設，提供市民更加便捷、安全的通勤環境。

捷工局表示，桃園捷運棕線全長約11.38公里，共設置7座車站，包括5座地下站及2座高架站，路線自桃園火車站出發，經桃園區、龜山區銜接至新北迴龍地區。未來通車後，從桃園車站至迴龍站約18分鐘，並可串聯臺鐵、捷運綠線、機場捷運、新蘆線及萬大線等軌道路網，強化桃園與雙北交通連結，逐步實現北北桃一小時生活圈。

▲桃園捷運棕線先期工程開工

▲桃園捷運棕線先期工程開工。（圖／市府提供）

捷工局進一步說明，桃園捷運棕線綜合規劃已獲中央核定，總經費約456億元。市府參考捷運綠線施工經驗，率先啟動先期工程，提前排除主體工程施工障礙。工程範圍自BR02站至BR08站，工期270天，將辦理沿線騎樓打通及整平、集社陸橋人行天橋拆除、植栽移植等作業，以降低施工衝擊、改善人行環境，並為後續主體工程順利推動奠定穩健基礎。

包括立法委員牛煦庭、市議員陳美梅、張碩芳、孫韻璇、李宗豪、市府捷工局長劉慶豐、交通局副局長王旭斌、桃園機捷公司董事長沈志藏、龜山區長張嘉平、桃園區副區長邱創正等均一同出席活動。

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