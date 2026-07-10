「勇者有炬」青年志工　北榮桃園分院日照中心陪伴長者

▲「勇者有炬」青年志工於北榮桃園分院日照中心陪伴長者。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎盛夏與鳳凰花開的畢業季，一群高中生沒有選擇待在家吹冷氣、滑手機，而是走進日間照顧中心，以音樂、遊戲與陪伴，為失智長者帶來歡笑。由「勇者有炬」志工服務社主辦的暑期志工服務活動，日前在臺北榮民總醫院桃園分院附設桃喜居及彩虹居社區式長照機構（日照中心）溫馨登場。

北榮桃園分院9日指出，該活動於7月6日辦理，不僅是一場志工服務，更是一場別具意義的「傳承儀式」。即將邁入大學的高三畢業學長姐，親自帶領高一、高二學弟妹投入服務，象徵對社會長照的關懷與熱忱將一棒接一棒延續下去，讓愛與陪伴持續傳承。

▲「勇者有炬」青年志工於北榮桃園分院日照中心陪伴長者。（圖／北榮桃園分院提供）

活動由勇者有炬志工服務社全程策畫與執行，展現青年世代關懷社會、投入公益服務的熱忱與行動力。參與成員包括復興實驗高級中學黃頌恩（社長）、金艿弘（社長）、李虹寬、陳樂齊、陳樂熙、湯季達及李芝語，為活動注入豐富創意與青春活力。

活動中，志工們帶來排球，並精心挑選《甜蜜蜜》、《好好愛我》等長者耳熟能詳的懷舊經典歌曲。伴隨熟悉的旋律，長者圍成大圓圈，將排球輕輕傳遞；每當音樂停止，拿到球的長者便與身旁志工同學擊掌、熱情問候。透過輕鬆有趣的互動方式，將熟悉的經典歌曲融入遊戲，讓長者在聽歌、傳球的過程中踴躍參與，現場笑聲不斷。有的長者隨著音樂輕聲哼唱，有的拍手打節奏，日照中心洋溢著歡樂與活力。

活動後半段則安排熱鬧活潑的投籃遊戲，志工們精心設計安全又富趣味性的肢體互動，讓長者在輕鬆愉快的氛圍中活動筋骨。每當成功投籃，全場立即響起熱烈掌聲與歡呼聲。隨後，志工們牽起長者的手、蹲下身陪伴，一起隨著音樂律動、舞動身體，共享歡樂時光。失智長者們在熟悉旋律與青年學子的熱情帶動下，眼神逐漸亮了起來，拍著手、哼著歌，現場氣氛熱鬧而溫馨，音樂也成為跨越失智症隔閡、串起彼此情感的橋樑。

透過動靜交錯的活動安排，勇者有炬志工服務社不僅成功拉近青年與長者之間的距離，也讓長者在陪伴中感受到關懷與尊重；志工們則在服務過程中學習傾聽、理解與付出，深刻體會世代交流所帶來的溫暖與意義。