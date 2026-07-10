天晟醫院攜手元培醫事科技大學簽署MOU　共築智慧醫療人才培育平台

▲天晟醫院攜手元培醫事科技大學簽署MOU。（圖／天成醫療體系提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對超高齡社會來臨、少子化衝擊及醫療照護需求日益多元，天成醫療體系中壢天晟醫院與元培醫事科技大學9日正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動產學合作、人才培育、臨床教學、研究發展、學生實習及智慧醫療應用，同時合作開立在職專班，讓醫院同仁在院區即可完成進修學程。

簽署儀式於中壢天晟醫院舉行，由天成醫療體系董事長張育美、天成醫療社團法人董事長徐慧伊、金色年代長照社團法人董事長徐向謙及天晟醫院院長鄭貴麟率領內外科副院長及護理部醫技單位主管團隊共同出席；元培醫事科技大學則由董事長蔡雅賢親臨見證，並由副校長彭金堂、副校長黃曉令率領秘書室、研究發展處、醫護學院及各系主管與會，象徵雙方攜手培育醫事專業人才、深化產學合作的重要里程碑。

▲天晟醫院攜手元培醫事科技大學簽署MOU。（圖／天成醫療體系提供）

天成醫療體系董事長張育美表示，醫療產業正快速朝向智慧化、數位化發展，AI人工智慧已逐漸融入臨床診療、照護管理及醫院營運，未來醫事人才除了具備專業知識，更需要跨領域整合能力與科技應用素養。此次與元培醫事科技大學合作，希望透過學校扎實的醫事教育基礎，結合天成醫療體系豐富的臨床資源與智慧醫療發展經驗，建立從校園到臨床的完整培育模式，讓學生提早接軌醫療現場，培養符合未來醫療需求的專業人才。

元培醫事科技大學蔡雅賢董事長指出，該校於1964年創校以來始終以培育國家醫事技術專業人才為使命。彭金堂副校長表示近年持續強化智慧醫療、健康照護及跨領域科技人才培育。此次與天晟醫院合作，將結合雙方教育與醫療資源，在學生實習、教師臨床交流、產學研究、智慧醫療技術及醫養照護等領域建立長期合作機制，讓學生透過實務學習提升專業能力，也為醫療產業培育更多優秀人才。