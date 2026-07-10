特戰地面雷標導引　眼鏡蛇直升機精準實射響尾蛇飛彈

軍聞社／記者林澤廷屏東滿州9日電

陸軍115年精準飛彈射擊昨（8）日持續於屏東滿州地區實施，上午進行「神鷹操演」，下午則實施「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，透過模擬實戰想定，引導參演官兵完成射擊任務，驗證部隊訓練成果，強化部隊防空能力。

上午「神鷹操演」由陸軍航特部派遣AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機升空執行射擊任務，進行「響尾蛇飛彈」實彈射擊，飛行員完成搜索、追瞄及接戰程序，精準命中目標。

下午則由防空部隊實施「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，官兵鎖定目標後射擊飛彈，成功命中目標，充分檢視武器系統性能及官兵操作熟練度。

飛行官許中校指出，這次的「神鷹操演」射擊科目包括響尾蛇飛彈及地獄火飛彈。其中，地獄火飛彈射擊採特戰部隊地面雷標導引模式，因此任務前也召集特戰官兵進行走位式兵推，針對各項細節、重點及飛機進航位置充分協調，待飛機抵達射擊陣地、完成目標標定後，即可實施飛彈射擊，完成地空整體作戰。

「首次射擊，讓我覺得更具挑戰性。」飛行官戴少校表示，他是首次執行響尾蛇飛彈射擊，要同時完成目標搜索、鎖定及飛彈發射，他說，實彈射擊難免感到壓力，未來將累積此次經驗，持續精進各項程序及回報節點，避免遺漏相關程序，確保後續射擊任務順利完成。