巴威變中颱最新路徑「擦頭擺盪」　北台灣陸地恐觸10級暴風圈

▲巴威降為中颱，仍維持中颱上限。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署9日深夜11時30分持續發布「巴威」颱風海上警報，今（10日）晚到明天（11日）是影響最劇烈時候，尤其北部地區、中部及東北部山區留意豪雨，各地也有明顯強風。過去巴威略為減弱，但仍在中颱上限，預計清晨將發布陸警，明天颱風通過北部海面時，近中心10級暴風圈恐為桃園以北、宜蘭帶來12級以上強陣風。

巴威逼近北台灣 清晨估發布陸警

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氣象預報中心技正謝佩芸指出，巴威近中心風速每秒48公尺降到「中颱」，但強度依舊很強，環流寬廣，7級暴風半徑依然維持380公里，10級風暴風半徑180公里，海警範圍擴大新增台灣北部海面。

▲巴威逼近，最快凌晨發布陸上颱風警報。（圖／中央氣象署，下同）



氣象署預計，巴威未來逐漸朝西北移動，今天逐漸接近台灣東部海面，若移動速度、方向沒有太大變化，今天凌晨到清晨就會發布陸警，颱風預計明天通過北部海面，根據過去觀測，颱風接近台灣時，環流受地形影響，可能出現交互作用，過程中路徑出現擺盪、偏折，靠近或遠離台灣的可能都存在。

路徑預報顯示，未來降雨，今天上午北部東北部降雨間歇性風雨，一陣一陣，白天還不強，其他地區則有零星短暫降雨，上半天降雨時間不長，部分地區可見陽光，金門、花東縱谷有焚風，中南部、花東、金門仍相當熱。

下半天風雨升級 桃園以北慎防強陣風

今天下午，北部山區、東北部山區屬於颱風環流迎風面，地形影響之下，山區累積降雨越來越多，下半天之後，風雨越來越密集。另外，南部下半天也有局部午後雷陣雨。入夜之後，北部山區降雨持續，明天各地降雨明顯增加，北部及東北部山區以外，平地雨勢也明顯增加，中南部山區累積降雨也更明顯，明天更明顯。

風力部分，距離還有一段距離，但因其暴風範圍大，外圍環流今天起將帶來北風，西半部、東半部沿海空曠地區風力逐漸增強，下半天之後增強速度越來越快，預計明天颱風中心接近北部海面時，颱風近中心10級暴風半徑仍大將接近北部陸地，桃園以北、宜蘭地區留意近中心附近12級強風，由於其環流風力也相當強，明天上午西半部、南部地區風力明顯增強。

明晚颱風中心通過北部海面、往西靠近中國大陸沿岸，馬祖地區風力明顯增強，往西移動過程中，台中以北、北部地區受強風影響，環境場轉吹西南到偏南風；另外，明日東半部沿海風力強勢。整體來說，明天風力、雨勢相當強。