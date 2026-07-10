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埔榮創南投縣首例新式內視鏡腰椎融合手術　偏鄉老弱脊椎病患福音

▲埔榮完成南投首例「新式內視鏡腰椎融合手術」，微創傷口復原快、大幅降低感染風險。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮完成南投首例「新式內視鏡腰椎融合手術」，微創傷口復原快、大幅降低感染風險。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

一名年長婦女長期飽受腰椎疾病造成的疼痛與不適，去年在台中榮總埔里分院接受該院神經外科醫療團隊「新式內視鏡腰椎融合手術」微創手術後，第二天即可下床活動，也締造南投縣首例和偏鄉醫療技術的重大里程碑。

國際醫療期刊指出，傳統的腰椎融合手術傷口大、對肌肉及骨骼結構破壞較多，病人往往需要面臨較長的臥床期與嚴重的術後疼痛，而「新式內視鏡腰椎融合手術」則透過高解析度內視鏡影像系統、精準定位病灶，結構破壞與手術傷口皆較一般微創腰椎手術更小、術後恢復時間顯著縮短；另內視鏡手術全程在「無菌生理食鹽水」的不間斷沖洗下進行，能即時維持視野清晰並有效阻絕細菌，進而將術後感染風險降至最低。

埔榮指出，過去一年內已陸續成功完成6例新式內視鏡腰椎融合手術，最高齡患者高達83歲，亦有病況複雜的長期洗腎患者；其中一名74歲高齡男性，其患有糖尿病、曾因心臟血管疾病置放多達7支心臟支架，共病情況複雜，在醫療團隊細心的術前評估與專業技術下，病人於術後第二天即可下床活動，並於第三天順利出院，充分證實不論是高齡長者還是多重慢性病患者，微創手術都具有高度安全性，免除傳統大手術可能帶來的身體沉重負擔。

埔榮補充，南投地區居民過往若面臨複雜的脊椎疾病和手術需求，常需舟車勞頓奔波至外縣市的醫學中心，不僅病人體力難以負荷，家屬在照顧與往返交通上也承受極大壓力，如今在埔榮就能提供同步國際的醫療技術，該院收費相較於大都市的醫學中心也更加親民、合理，實質減輕病人家庭的經濟重擔，實踐真正的醫療在地化、照顧偏鄉民眾的核心價值。

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