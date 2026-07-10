彰化縣啟動有線電視服務滿意度調查　電話訪問、網路問卷同步進行

▲彰化縣啟動有線電視服務滿意度調查，持續關注公益頻道服務效能。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

為提升有線電視服務品質、保障收視戶權益，並強化公益頻道公共服務效能，彰化縣政府持續關注縣民收視需求與意見回饋，透過定期辦理有線電視服務滿意度調查，作為推動相關政策與督促業者精進服務的重要參考依據，期望打造更優質、多元的影音收視環境。

隨著數位科技快速發展，民眾接收資訊與觀看影音內容的方式日益多元，除傳統有線電視外，網路影音平台、串流媒體及行動裝置收視已逐漸成為日常生活的一部分。面對收視型態與媒體使用習慣的改變，民眾對於節目內容、收訊品質、客戶服務及公共資訊傳播等面向，也有不同以往的期待與需求。

對於掌握有線電視服務現況與民眾實際收視經驗，彰化縣政府表示，每年均透過收視滿意度調查蒐集縣民意見，了解民眾對有線電視業者服務品質、收視體驗及收視內容的看法，並據以檢視業者服務表現，作為後續服務改善、公共服務精進及相關政策研議的重要依據。

同時，縣府也持續關注公益頻道收視情形，期盼透過公共資訊傳播功能，讓更多縣民即時掌握與生活息息相關的縣政資訊及公共服務訊息。

彰化縣政府表示，115年度彰化縣有線電視收視滿意度調查也將於近期展開，調查將透過電話訪問蒐集縣民意見，並由東森民調雲透過會員系統定向邀請符合資格會員參與網路問卷填答。若縣民眾近期接獲相關電話訪問或收到東森民調雲會員問卷邀請，可依說明安心提供意見；調查資料僅供整體統計分析使用，不會作為個別資料揭露。