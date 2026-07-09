巴威颱風逼近！新北水利防汛整備嚴陣以待　341台抽水機待命

▲84座抽水站共341台抽水機組已完成功能測試且運作正常。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

颱風巴威即將襲台，新北市長侯友宜於6日要求市府團隊做好萬全準備，落實各項檢核。水利局於今天（9日）一早召開防汛整備會議，目前各項防汛整備工作已全數完成，包含破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢視、移動式抽水機整備、滯洪池排空、溝渠清淤及防汛備料清點，透過提早應變全力守護市民安全。

水利局表示，目前轄管的84座抽水站共341台抽水機組、813座水門以及80台移動式抽水機，皆已全數完成功能測試且運作正常；此外，轄內10座公共設施透水保水設施也已完成排空作業，以保持最大儲水空間。在防汛科技與民間力量的結合上，內部透過抽水站預抽機制與「新北市智慧防汛平台系統」即時掌握動態水情，外部則結合新北市首創的「偵水志工」線上線下聯防，有效強化並落實整體防汛應變機制。

▲新北市水利局今天由局長宋德仁主持召開防汛整備會議。

為確保排水暢通，針對各易積淹水點，水利局已先於7月4日要求各區公所及相關單位，持續加強溝渠、箱涵及下水道清淤作業，並再次啟動各區低地排水設施檢查與8處分洪道巡檢；目前轄內破堤施工及河道內施工案件狀況皆查核正常，全面嚴防強風豪雨帶來的挑戰。

水利局長宋德仁呼籲，請市民密切留意颱風動態與市府相關公告。若後續因應排洪或安全考量需關閉橫移門（水門），水利局將提早透過新聞稿、電視跑馬燈或電子看板等多元管道發布訊息，並同步協調改道路線，以確保風雨期間的交通順暢與市民生命財產安全。

▲水利局備有足夠數量之砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。

▲所轄各公所持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤。