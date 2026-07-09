新北府會攜手共演《金殿抗婚》　8/9邀市民相揪看歌仔戲

▲新北府會攜手共演「2026年新北市敬老獻藝歌仔戲」。圖右起為導演黃美靜、張嘉玲議員、劉美芳議員、副市長劉和然、石一佑議員、黃心華議員及新聞局長李利貞。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與新北市議會攜手舉辦的年度「敬老獻藝歌仔戲」活動，今年邁入第13年。新北市政府今天（9日）在市府3樓逗點實驗室舉辦記者會，由多位市議員身著歌仔戲戲服亮相，副市長劉和然也公布今年劇碼為《金殿抗婚》，邀請市民於8月9日晚間7時前往市府3樓多功能集會堂欣賞演出，共度父親節週末。

劉和然表示，「敬老獻藝歌仔戲」是新北市極具特色的府會共演活動，13年來持續透過歌仔戲傳承本土文化，也展現府會合作精神。今年由市議會劉美芳、石一佑、張嘉玲及黃心華等議員登台演出；市府則由副市長朱惕之領軍，與青年局長邱兆梅、客家局長劉冠吟及農業局長諶錫輝共同參與演出，攜手呈現精彩劇目。

▲2026年新北市敬老獻藝歌仔戲，副市長劉和然揭曉劇碼為《金殿抗婚》，邀請市民朋友8月9日賞好戲。

新聞局長李利貞表示，今年再度邀請榮獲「113年中國文藝獎章－戲劇獎」的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監，親自指導《金殿抗婚》演出。劇情改編自東漢名臣宋弘婉拒皇帝賜婚、不畏權勢、堅守信義的故事，藉由戲曲傳遞忠誠守信與重情重義的精神，也適逢父親節週末，歡迎民眾攜家帶眷進場觀賞。

新聞局指出，「敬老獻藝歌仔戲」將於8月9日（日）晚間7時，在新北市政府3樓多功能集會堂正式演出，免費開放民眾入場。活動入場券將於7月13日（一）中午12時起免費發放，民眾可至新北市政府1樓服務台（板橋區中山路一段161號）、新北市藝文中心B1服務台（板橋區莊敬路62號）及新莊文化藝術中心服務台（新莊區中平路133號）索取，每人限領2張，數量有限，發完為止。