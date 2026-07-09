新北打造友善共榮城市　侯友宜：明年增設10座星光遊戲場

▲五股體健公園以綠竹筍造型結合燈光設計形塑夜間遊戲場地標；新北市2027年將針對遊具與活動區域強化光環境規劃設計，打造10座星光遊戲場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為打造友善共融、安居樂業的宜居都會，新北市政府昨天（(8日）召開市政會議，由農業局長諶錫輝進行「農好生活、友善共榮」專案報告。市長侯友宜強調，農業施政早已深入市民日常生活，未來將持續擴大城市照顧網絡與強化產業創生量能，並推動星光遊戲場等全齡共融設施，全方位提升市民生活品質。

侯友宜宣布，因應夏季高溫及市民夜間休憩需求，2027年將推行「夜裡繁星－星光遊戲場點亮計畫」，預計投入經費1,500萬元，選定全市10處作為示範場域。該計畫不再只是提供通行照明，更透過整體光環境設計，針對遊具與活動區域進行完整光影規劃，打造兼顧安全與環境品質的夜間休憩亮點。除推動星光遊戲場外，新北市近年也發起百萬人種百萬樹計畫，公私協力累計種植超過124萬棵樹，並建置261座特色共融遊戲場與22座寵物公園，全方位強化環境韌性。

▲新北市已建置261座特色共融遊戲場與22座寵物公園，全方位強化環境韌性。

在城市照顧方面，新北市率全國之先推動農漁長者專屬醫療防護網、自2026年起農保與農職保全額補助，全面照護農漁民健康；同時穩定供應有機蔬菜至全市公立國中小學校，從源頭把關食安。在農業發展方面，市府持續推動「青農力」，培育青農厚植地方實力，不僅輔導18位全國百大青農，更協助青農參與國際競賽榮獲17金4銀佳績；此外，更攜手各區農會推廣綠竹筍、萬里蟹等明星物產，累計締造突破41億元的農漁經濟產值，成功讓青年人才與創新科技扎根地方。

侯友宜表示，農業政策的本質就是照顧市民的每一天，未來將依循韌性、健康、永續三大面向持續推動各項創新施政。市府團隊將深化「三生農業」願景，精準落實生產、生活與生態的永續平衡，並持續推動「生態復育」、「食農教育」與「農業創生」，讓永續理念向下扎根，使農業成為推動城市前進的關鍵力量。

▲新北市政府辦理海洋教育課程讓學員一同參與海洋復育行動。