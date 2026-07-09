新北美人茶正值產季　三芝茶農粟益民連2年奪特等獎

▲新美人茶飄蜜香，新北三芝茶農粟益民連2年摘特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市美人茶進入盛產季，首波美人茶比賽茶正式上市。新北市農業局表示，今年石碇區農會舉辦的新北市優質美人茶比賽，共有153點茶品參賽，由三芝區茶農粟益民勇奪特等獎，更締造連續2年奪冠佳績。農業局也推薦民眾選購當季比賽茶，並自製冷泡茶，在炎炎夏日品味美人茶獨特的天然蜜香與熟果香。

每年7月是新北美人茶上市季節，美人茶屬於部分發酵茶，以小綠葉蟬叮咬過的一心二葉嫩芽製作而成，經重度萎凋、攪拌、炒菁、悶置回潤及揉捻等工序，使茶葉充分氧化發酵，沖泡後茶湯呈現橙紅色，滋味圓潤甘醇，並散發天然蜂蜜香及熟果香，是夏季最具代表性的特色茶品之一。

▲三芝茶農粟益民。

石碇區農會日前舉辦新北市優質美人茶比賽，由茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓及新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二共同評審。本屆共有153點茶品參賽，評審指出，入選茶品普遍展現成熟果香與天然蜜香，其中粟益民的特等獎作品茶乾勻整、白毫明顯，茶湯濃厚飽滿，兼具蜂蜜甜香與柑橘、荔枝、水蜜桃、桂花等多層次花果香，即使反覆沖泡仍能維持細膩風味。

榮獲特等獎的三芝茶農粟益民目前管理近16公頃茶園，栽種黃柑、金萱、青心大冇及青心烏龍等品種，春季製作白茶、綠茶，夏季則以美人茶及蜜香紅茶為主。他表示，今年春茶結束後，5月中旬便開始採摘受小綠葉蟬著蜒的嫩芽製茶，成功避開6月北海岸連續梅雨影響。

為兼顧品質，粟益民聘請三芝地區二度就業婦女及新住民婦女投入採茶作業，並利用每日清晨5時至上午11時採收，避免午後高溫造成茶菁失水。他也在採摘時混合不同茶樹品種茶菁，並參考茶改場「臺灣橙茶」製程，延長萎凋時間、降低揉捻力道，使成茶兼具各品種特色香氣，同時保留完整芽毫，沖泡後茶葉舒展如花。返鄉製茶超過10年的他，已於6屆新北美人茶比賽中3度摘下特等獎，今年更完成連霸，展現深厚製茶功力。

石碇區農會理事長王欉表示，美人茶又稱白毫烏龍茶或椪風茶，茶農透過營造茶樹與小綠葉蟬共生環境，讓茶葉自然產生獨特蜜香。今年新北美人茶為全台夏季首波上市的美人茶比賽茶，民眾也可自行製作冷泡茶，只要依照1克茶葉搭配100毫升飲用水比例，放入常溫水中搖勻後冷藏一夜，隔天即可享受沁涼甘甜、蜜香濃郁的冷泡美人茶。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動「三生永續農業」，透過辦理茶葉評鑑及製茶技術競賽，輔導茶農提升品質、傳承製茶工藝，打造在地特色品牌。購買優質美人茶可洽石碇區農會（02-2663-1214）或三芝製茶所-小粟手作粟益民（0955-229-955）選購，更多詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。