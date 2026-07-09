巴威逼近！新北動物之家防颱整備　24小時輪值守護毛孩

▲新北動物之家全面防颱整備。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

巴威颱風持續接近台灣，新北市政府動物保護防疫處全面啟動防颱整備作業，除完成樹木修剪、水溝清淤、門窗及屋頂加固等防災措施外，也已擬定24小時輪值表，確保各動物之家於颱風期間有人員全天候留守應變。若新北市災害應變中心提升為一級開設，動保處也將立即進駐配合應變，全力守護收容動物及工作人員安全。

動保處表示，新北市部分動物之家位於山區，為降低颱風帶來的風雨衝擊，工作人員已全面巡檢園區環境，完成修剪過長樹枝、清理排水溝內落葉及枯枝等作業，減少樹木倒伏及積淹水風險；同時加強固定門窗、圍籬及各項設施設備，並妥善移置車輛及戶外物品，避免強風吹襲造成損害。

颱風期間，各動物之家將安排人員24小時輪班留守，隨時掌握園區狀況並即時應變，確保收容動物獲得妥善照護，同時維護工作人員安全，讓毛寶貝平安度過颱風。其中，位於板橋區華東里板城路的板橋動物之家，目前正進行貓友善環境空間工程。為因應巴威颱風來襲，園區已提前完成各項防颱整備，包括加強固定施工圍籬、支撐架等施工設施，全面巡檢並加固收容區圍網及棚舍，降低強風豪雨造成設施受損的風險。

此外，板橋動物之家也完成排水溝及排水設施清理，確保排水系統順暢，避免積淹水影響施工及收容環境。颱風來臨前將持續派員巡查工區及園區設施，颱風期間則依天候狀況加強監控與即時應變，全力維護施工安全及動物福祉。

動保處長楊淑方指出，為提升動物之家防災韌性，每年均編列經費辦理建築物修繕工程，持續改善收容環境及強化設施安全。各動物之家也都會在颱風來臨前完成各項防颱整備，並規劃留守及應變人力，隨時掌握園區狀況，提供收容動物必要照護，將颱風影響降至最低，守護每一隻毛寶貝平安度過颱風。

▲板橋動物之家施工圍籬靠牆加固。

▲動物之家加固樹木。