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巴威陸警估清晨5:30發布！　劉世芳示警：颱風假勿觀浪、登山

▲▼2026/7/9 22:10巴威颱風位置。（圖／國家災害防救科技中心）

▲2026/7/9 22:10巴威颱風位置。（圖／國家災害防救科技中心）

記者董美琪／綜合報導

颱風巴威逐漸接近台灣，中央災害應變中心指揮官劉世芳今表示，已有多個縣市陸續公布停班停課資訊，提醒民眾不要因颱風假外出觀浪、爬山或進行高風險戶外活動，並應提早完成防颱措施，準備足夠飲食、飲用水及相關應急用品。

中央災害應變中心晚間召開巴威颱風第二次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，聽取各單位防颱整備情形。

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根據中央災害應變中心資料，中央氣象署預估將在明天（10日）清晨5時30分發布巴威颱風陸上警報。另外，花蓮萬里溪堰塞湖預計上午6時後提升為紅色警戒；馬太鞍溪部分，若花蓮被納入警戒範圍，且氣象署72小時累積雨量加計未來24小時預估雨量達400毫米標準，也會發布紅色警戒，同時啟動強制疏散撤離作業。

劉世芳聽取各部會簡報後指出，依照氣象署最新預測，巴威颱風中心目前位於鵝鑾鼻東南方海域，持續朝西北方向前進，對台灣東北部、東南部海面以及巴士海峽帶來威脅。

▲▼巴威颱風浪高監測。（圖／中央氣象署OPEN DATA）

▲巴威颱風7/9晚間浪高監測。（圖／中央氣象署OPEN DATA）

劉世芳表示，隨著巴威陸上警報即將發布，各中央單位必須保持高度警戒，預先因應可能發生的災害狀況，並持續與地方政府合作，協助完成防災整備，同時密切掌握各地風雨變化。

劉世芳也提及，去年颱風丹娜絲帶來猛烈風雨，造成嘉義、台南部分地區大規模停電與通訊受阻，使災情回報受到影響。因此相關單位須提前部署小型發電設備及必要機具，確保遇到停水、停電情況時，地方災害應變中心仍能維持正常運作。

她進一步指出，針對容易因災害形成孤島的區域，中央相關部會應事先完成通訊測試，掌握救援需求與現場情況。若評估有通訊中斷風險，須提前啟動應變方案，也要提醒離岸風電及太陽光電業者強化防颱準備。

劉世芳呼籲，隨著各縣市開始公布停班停課，民眾仍不可輕忽颱風威脅，應避免利用放假時間前往海邊觀浪、山區活動，務必以自身安全為優先，做好各項防颱工作。

另外，花蓮馬太鞍溪與萬里溪堰塞湖可能受影響範圍，目前已完成預防性撤離。中央將持續與花蓮縣政府保持聯繫，視颱風發展適時提升災害應變中心層級，並加強照顧已撤離安置的居民。

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