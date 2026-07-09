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巴威颱風災損別丟！　財政部曝「少做1動作」恐無法減稅

▲▼2026/7/9 22:00巴威颱風位置。（圖／國家災害防救科技中心）

▲2026/7/9 22:00巴威颱風位置。（圖／國家災害防救科技中心）

記者董美琪／綜合報導

颱風巴威逼近台灣，財政部今提醒，若民眾因颱風、豪雨導致財物受損，應第一時間拍攝照片保留證據，後續備妥相關證明資料後，可向轄區稅捐稽徵機關提出申請，辦理相關稅務減免。

財政部發布新聞稿指出，民眾除了提前做好防颱準備，一旦發生災害損失，也別忘記自身權益。受災民眾可依規定申請多項稅捐減免，適用項目包含所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅以及使用牌照稅等。

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財政部進一步表示，已要求各地稅捐稽徵單位留意颱風發展與後續災情，並主動協助受影響的納稅人辦理相關申請，審查過程將依照從寬、快速及簡化程序原則處理。

財政部提醒，若民眾不清楚災害損失稅捐減免的相關規定，或不了解申辦流程，可至財政部官網「災害協助專區」查詢資訊，也能透過線上服務提出減免申請，或直接洽詢所在地稅捐稽徵機關。

另外，財政部國庫署也表示，因應颱風巴威可能造成農業災損，或導致地上建物受損無法正常使用，已通知所屬分署與辦事處，若轄內地區發生災情，將啟動協助措施，包括暫停災區承租戶欠租催收，以及占用戶使用補償金追繳等相關作業。

國庫署也呼籲，國有土地承租人在颱風期間應留意環境整理，加強清除積水與孳生源；同時也要求各分署、辦事處於颱風季強化國有非公用空地及空屋巡查，落實環境清理，避免病媒蚊滋生，降低登革熱疫情風險。

財政部：如有財產或營業損失，記得先拍照存證，事後可申請減免稅，包含國稅（所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅）及地方稅（房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅），減輕損失負擔。
⠀⠀⠀
牢記「災損減稅」3步驟：

➊拍照存證：第一時間先拍照保存證據

➋檢附文件：損失清單及相關證明（受災財物照片、原始取得憑證、維修估價單、受損財物修復取得發票或收據等）

➌申請減免：依規定時限向所在地國稅或地方稅稽徵機關申請（可線上申請）

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