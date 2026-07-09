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快移車！北市疏散門明10時只出不進　14時起拖吊

▲▼第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）

▲第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

強颱巴威逼近台灣，預期將為北台灣帶來持續性強風及豪大雨。台北市政府水利處今（9）日表示，因降雨加劇恐導致河川水位快速上漲，加上上游水庫持續進行調節性放水，河水可能漫淹至高灘地，因此台北市將於明（10）日上午10時起，執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並於下午2時開始拖離堤外停車場滯留車輛。

水利處指出，巴威颱風來勢洶洶，河濱公園及高灘地屬於易受河水上漲影響區域，呼籲正在河濱公園活動的民眾，以及停放車輛於河川區域的車主，務必儘早遠離河川區域，並提前將車輛移出堤外停車場，以確保生命財產安全。

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依北市府規劃，明日上午10時起，全市疏散門及越堤坡道將實施「只出不進」管制；管制執行4小時後，也就是明日下午2時起，將開始拖吊仍滯留在堤外停車場的車輛。

不過，水利處也說明，內1號、內2號及基11號疏散門外沒有堤外停車場，且屬於往返內湖、汐止的重要通勤道路，因此堤外便道仍維持通行，後續將視水情狀況，再另行公告疏散門關閉時機。

水利處提醒，未依規定移置的車輛，將依車型大小處1800元至4800元罰鍰；若車輛遭拖吊，車主還需另外繳納移置費及保管費，提醒停放於河濱公園的駕駛人務必多加注意，避免受罰。

此外，水利處表示，停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，完成登錄後即可收到堤外停車場防汛簡訊通知，掌握最新管制與拖吊資訊。

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