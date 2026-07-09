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南台灣青年接軌外商！海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」 實習、獎學金、國際經驗一次到位

▲▼ 海尼根 。（圖／業者）

▲南台灣青年接軌外商！海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」。（圖／海尼根台灣提供，下同）

生活中心／綜合報導

南部學生不用北漂，也有機會在畢業前接軌跨國企業。持續深耕台灣、投入屏東在地發展的國際啤酒商海尼根，今年正式與國立屏東大學、國立屏東科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「海尼根青年孵育計畫」，首度將跨國企業人才培育資源帶進屏東。凡符合資格的學生可申請第一階段獎學金，獲選者可獲得新臺幣5,000元獎學金，並有機會取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格；完成兩個月實習，更有機會抱走上看40,000元的津貼，讓學生在學期間累積跨國企業實戰經驗。

不限科系、最高16名學生入選　進入企業培育 提前累積國際職場競爭力
「海尼根青年孵育計畫」不限科系，全面開放國立屏東大學及國立屏東科技大學大三以上學生（含碩士生）申請。第一階段獲選學生可獲得新臺幣5,000元獎學金，後續將精選最多16名學生進入企業培育階段，透過專案參與、企業交流及實務歷練，提前體驗跨國企業工作模式，累積職場所需的專業能力與實戰經驗。海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示： 「海尼根長期深耕屏東，除持續投入在地生產與永續發展，也積極投入人才培育。我們希望透過與兩所大學合作，建立企業與校園的人才銜接機制，讓優秀人才不因地理位置而錯失接軌國際舞台的機會。透過獎學金、企業培育及實習機制，將跨國企業的學習資源帶進屏東，縮短學用落差，為地方培育並留住更多具備全球競爭力的人才，持續實踐海尼根深耕在地、培育人才的長期承諾」

▲▼ 海尼根 。（圖／業者）

▲MOU簽定儀式邀請到國立屏東大學校長陳永森(右五)、國立屏東科技大學校長張金龍(中)、海尼根台灣董事總經理Suraen De Silva(左五)。

產官學共創 青年留屏新模式
今日簽約儀式上，屏東縣副縣長鄞鳳蘭出席時表示：「感謝海尼根發起青年孵育計畫，將珍貴的國際資源與全球視野直接引進屏東。這項兼具國際視野與在地關懷的計畫，讓屏東子弟不需要辛苦『北漂』，在家鄉就能接觸頂尖外商思維，是政府、企業與學校三方攜手創造青年留屏、在地共好的最佳範例。」
國立屏東科技大學校長張金龍表示：「屏科大擁有強大的專業學術能量，很高興能透過此次合作，為南台灣注入國際化的培育動能。學校將與企業攜手，把優秀青年學子留在屏東。」
國立屏東大學校長陳永森則指出：「屏東大學長期致力於多元人才培育，這次產學合作打破傳統框架，將國際視野與實務經驗直接帶入校園。學校與海尼根共同攜手，不僅能有效縮短學用落差，更是為屏東青年打造一個與世界接軌的優質平台。」

深入海尼根屏東酒廠實戰　兩個月累積跨國企業職場經驗
通過培育計畫並完成甄選的學生，將取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格。兩個月的實習期間，學生將參與跨部門專案、了解國際酒廠營運流程，並與不同專業團隊合作，實際體驗跨國企業的工作模式。海尼根希望透過完整的培育機制，協助青年建立專業能力、團隊合作及跨文化溝通能力，為未來職涯奠定基礎。

「海尼根青年孵育計畫」將於7月10日正式開放報名，歡迎有志挑戰跨國企業、探索職涯發展的屏東青年踴躍申請，把握在學期間接軌外商的機會。海尼根也期待透過產學合作，持續為南台灣打造更多元的人才培育平台，讓青年在家鄉就能接軌世界，讓國際機會從屏東開始。

▲▼ 海尼根 。（圖／業者）

▲屏東縣政府副縣長鄞鳳蘭(右一)、國立屏東大學校長陳永森(右二)、國立屏東科技大學校長張金龍(左二)、海尼根台灣董事總經理Suraen De Si。


【海尼根青年孵育計畫】
報名期間：2026年7月10日（五）至7月31日（五）
申請資格：
就讀國立屏東大學或國立屏東科技大學，不限科系之大學三年級以上在學學生（含碩士班）
前一學期學業成績平均80分（含）以上、操行成績80分（含）以上，且在學期間無記過處分
加分項目：具備基本英文能力，CEFR B1（含）以上並持有相關證明者
多益 (TOEIC)：550 ~ 785 分
雅思 (IELTS)：5.5 ~ 6.0 分
全民英檢 (GEPT)：中級（初試與複試通過）
報名網址：https://forms.gle/9xGzKmgBJhvwTqD38
更多資訊海尼根台灣官方社群https://www.instagram.com/heinekentaiwan/

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