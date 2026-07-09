巴威風雨將最劇烈！新北明停班課　市府公布5大異動

▲新北市長侯友宜9日視導新北災害應變中心。（圖／新北市府提供）



記者蘇靖宸、楊庭蒝／新北報導

強颱巴威逼近台灣，新北市明（10）日停止上班上課，新北市政府也陸續公布多項市政服務調整。新北市長侯友宜表示，依據中央氣象署預報及氣象團隊分析，新北市受到巴威颱風暴風圈侵襲機率達100%，明日傍晚東北角及北海岸風力預測將達停班停課標準，為避免民眾通勤受影響，並提前撤離土石流潛勢區住戶，因此宣布全市停班停課。

新北市府表示，因應颱風來襲，即刻起開放全市紅黃線附條件停車，並同步開放174所學校提供停車使用，路邊停車也暫停收費。市府提醒，相關停車規定與開放資訊，可至「新北市政府－市府消息－市政新聞」網站查詢，民眾仍應依現場管制與公告停放車輛，避免影響交通、救災及緊急通行。

侯友宜也提醒，堤外停車場將自明（10）日清晨5時30分起執行「只出不進」管制，上午10時起強制拖吊，中午12時關閉橫移門，呼籲車主務必提前將車輛移離堤外停車場，以免颱風期間水位上升或管制啟動後影響自身權益。

大眾運輸及共享運具方面，新北市明（10）日起，公車將依假日班距行駛；新北YouBike及共享機車則自明日凌晨2時起停止營運。市府提醒，颱風期間天候變化快速，民眾外出前應先查詢最新交通資訊，並盡量避免不必要外出。

垃圾清運部分，新北市府表示，明（10）日全市停止收運垃圾，提醒民眾不要將垃圾包提前拿出放置戶外，以免強風豪雨造成垃圾散落、堵塞水溝或影響環境衛生，後續清運安排仍以市府及清潔隊公告為準。

侯友宜表示，市府會隨時更新颱風動態，市府與各區公所也已加強防範作為，全力整備、防範未然。他也呼籲市民朋友務必做好防颱準備，檢查門窗、招牌、盆栽及排水設施，並留意最新市政公告與颱風資訊。