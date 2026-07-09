強颱巴威來襲　好市多明全台賣場正常營業

▲巴威來襲，好市多明（10日）全台賣場照常營運。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

強颱「巴威」來勢洶洶，中央氣象署9日持續發布海上颱風警報，預估巴威明（10日）晚至11日響最劇烈，目前已有12縣市宣布明日放颱風假，許多民眾今晚紛紛湧入賣場、量販店購買防颱防災物資。好市多宣布明（10日）全台賣場照常營運。

政府宣布放颱風假後，有許多網友在threads發文，貼出全聯貨架幾乎被清空的畫面，泡麵區、牛奶、蔬果、肉類幾乎全被掃空。也有網友貼出好市多今晚湧入大量人潮的照片，許多人趁颱風來襲前夕紛紛搶買物資。

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全台各縣市明（7/10）停班停課資訊如下：

北部地區

台北市：停班停課

新北市：停班停課

基隆市：停班停課

桃園市：停班停課

新竹市：停班停課

新竹縣：停班停課

中部地區

苗栗縣：停班停課

台中市：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課

彰化縣：正常上班上課

南投縣：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課

雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課

嘉義市：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：正常上班上課

屏東縣：正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：停班停課

花蓮縣：停班停課

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：正常上班上課

連江縣：停班停課

金門縣：正常上班上課