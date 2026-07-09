強颱巴威來襲　好市多明全台賣場正常營業

▲巴威來襲，好市多明（10日）全台賣場照常營運。（圖／記者許宥孺攝）
記者趙蔡州／綜合報導
強颱「巴威」來勢洶洶，中央氣象署9日持續發布海上颱風警報，預估巴威明（10日）晚至11日響最劇烈，目前已有12縣市宣布明日放颱風假，許多民眾今晚紛紛湧入賣場、量販店購買防颱防災物資。好市多宣布明（10日）全台賣場照常營運。
政府宣布放颱風假後，有許多網友在threads發文，貼出全聯貨架幾乎被清空的畫面，泡麵區、牛奶、蔬果、肉類幾乎全被掃空。也有網友貼出好市多今晚湧入大量人潮的照片，許多人趁颱風來襲前夕紛紛搶買物資。
全台各縣市明（7/10）停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：停班停課
新北市：停班停課
基隆市：停班停課
桃園市：停班停課
新竹市：停班停課
新竹縣：停班停課
中部地區
苗栗縣：停班停課
台中市：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：正常上班上課
東部地區
宜蘭縣：停班停課
花蓮縣：停班停課
台東縣：正常上班上課
外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：停班停課
金門縣：正常上班上課
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